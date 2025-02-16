Злочинець намагався підпалити автомобіль, однак його наздогнала миттєва карма (відео)

Користувачі в мережі відверто поґлузували над горе-злочинцем. Одні юзери писали, що вандала наздогнала "миттєва карма", тоді як другі вказували, що тупішого способу вандалізму вони ще не бачили ніколи в житті.

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В столиці Великої Британії невідомий чоловік намагався здійснити акт вандалізму проти однієї з припаркованих автівок у житловому кварталі, однак потрапив у курйозну ситуацію та втік з місця події. Про це повідомляє таблоїд The Sun.

Журналісти пишуть, що відповідне відео з горе-злочинцем зняла одна з камер у районі Волтгемстоу, розташованому на північному сході від центру Лондона. Вночі 14 лютого, близько 01:40 невідомий чоловік підійшов до однієї з автівок, після чого за допомогою невідомого предмета розбив заднє скло машини.

За кілька миттєвостей вандал облив авто невідомою займистою рідиною та намагався підпалити авто. Та одразу після займання стався великий спалах і звук, схожий на вибух, після чого вогонь перекинувся на горе-злодія.

Злочинець намагався збити із себе полум'я, бігаючи довкола місця підпалу. Потім чоловік зникає з камери спостереження на кілька, яка знімала цей акт вандалізму. Згодом вандал знову опиняється в об'єктиві, однак тепер сідає на свій велосипед, на якому ймовірно приїхав, та швидко зникає з місця злочину.

ЗМІ звернулися з коментарем до поліції міста з проханням прокоментувати цю подію. Однак правоохоронці поки не повідомляють ніяких деталей акту вандалізму, який стався кілька днів тому.

Користувачі в мережі відверто поґлузували над горе-злочинцем. Один з юзерів переконаний, що вандала миттєво наздогнала карма за свій злочин і що тому ще дуже пощастило, що не згорів на місці події.

"Їй-Богу, цей йолоп вирішив вчинити вандалізм ось так? Чесно кажучи, тупішого способу спалити чиюсь тачку в житті ще не бачив", — написав другий користувач.

Третій юзер підтримав думки багатьох дописувачів і додав, що злочинець конкретно "спалився", і "поліція точно знайде цього довбня, от побачите".

Раніше повідомлялося, як чоловік підпалив Mercedes сусіда, щоб той не переїжджав. Житель села дізнався, що його знайомий планує переїзд разом зі своєю родиною. Тоді чоловік наважився на радикальний крок, щоб цього не сталося.

Згодом стало відомо, що жінку засудили до 12 років за підпал будинку за допомогою чіпсів. Інцидент стався 11 серпня 2023 року. Жінка використовувала чіпси як горючий матеріал для розпалювання вогню.