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МирФан

Найдите лица в цветах за 13 секунд: новая оптическая иллюзия проверит зрение каждого (фото)

головоломка, оптическая иллюзия, загадка
Фото: The Sun | Девушка-флорист составляет из цветов букеты

Подсолнухи в вазе увидит любой человек, но лишь самые внимательные обнаружат три лица в букетах. Читателям дается лишь 13 секунд на решение головоломки.

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Подсолнухи в вазе на картинке увидят все, но не три скрытых лица. Новая "цветочная" головоломка заставит проверить зрение и умственные способности, сообщил британский таблоид The Sun.

Сюжет оптической иллюзии такой: девушка-флорист составляет букеты, вероятно, готовясь к открытию магазина. В углу растут два больших подсолнуха и куст роз. На столе стоит ваза с большими цветами, похожими на ромашки.

Только люди со стопроцентным зрением обнаружат три лица Fullscreen
Только люди со стопроцентным зрением обнаружат три лица

Только люди со стопроцентным зрением обнаружат три лица, спрятанных в букетах цветов в магазине за 13 секунд. Издание дает подсказку: сосредоточьте внимание на левой стороне картинки, внимательно посмотрите на листья и лепестки каждого растения.

оптическая иллюзия Fullscreen
Подсказка в головоломке: обратите внимание на левую сторону картинки

"Если сегодня не ваш день, вы не можете найти лица, прежде всего примите тот факт, что ваше зрение не безупречно", — указывают специалисты.

Британские ученые уверены, что во время разгадывания оптических иллюзий повышается активность мозга. Умение улучшает концентрацию на мелких деталях и в будущем влияет на быстроту принятия решений в сложных ситуациях. Решение задач на внимательность снижают стресс.

Фокус уже описывал жуткую оптическую иллюзию под названием "Броккенский призрак". Темная фигура следует за человеком и повторяет его движения.

Пользователи соцсети Reddit предлагали найти утерянную деталь от конструктора Lego на цветном ковре. Для этого потребуются "глаза снайпера".