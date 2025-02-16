Найдите лица в цветах за 13 секунд: новая оптическая иллюзия проверит зрение каждого (фото)

Подсолнухи в вазе увидит любой человек, но лишь самые внимательные обнаружат три лица в букетах. Читателям дается лишь 13 секунд на решение головоломки.

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Подсолнухи в вазе на картинке увидят все, но не три скрытых лица. Новая "цветочная" головоломка заставит проверить зрение и умственные способности, сообщил британский таблоид The Sun.

Сюжет оптической иллюзии такой: девушка-флорист составляет букеты, вероятно, готовясь к открытию магазина. В углу растут два больших подсолнуха и куст роз. На столе стоит ваза с большими цветами, похожими на ромашки.

Только люди со стопроцентным зрением обнаружат три лица

Только люди со стопроцентным зрением обнаружат три лица, спрятанных в букетах цветов в магазине за 13 секунд. Издание дает подсказку: сосредоточьте внимание на левой стороне картинки, внимательно посмотрите на листья и лепестки каждого растения.

Подсказка в головоломке: обратите внимание на левую сторону картинки

"Если сегодня не ваш день, вы не можете найти лица, прежде всего примите тот факт, что ваше зрение не безупречно", — указывают специалисты.

Британские ученые уверены, что во время разгадывания оптических иллюзий повышается активность мозга. Умение улучшает концентрацию на мелких деталях и в будущем влияет на быстроту принятия решений в сложных ситуациях. Решение задач на внимательность снижают стресс.

Фокус уже описывал жуткую оптическую иллюзию под названием "Броккенский призрак". Темная фигура следует за человеком и повторяет его движения.

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