Найдите лица в цветах за 13 секунд: новая оптическая иллюзия проверит зрение каждого (фото)
Подсолнухи в вазе увидит любой человек, но лишь самые внимательные обнаружат три лица в букетах. Читателям дается лишь 13 секунд на решение головоломки.
Подсолнухи в вазе на картинке увидят все, но не три скрытых лица. Новая "цветочная" головоломка заставит проверить зрение и умственные способности, сообщил британский таблоид The Sun.
Сюжет оптической иллюзии такой: девушка-флорист составляет букеты, вероятно, готовясь к открытию магазина. В углу растут два больших подсолнуха и куст роз. На столе стоит ваза с большими цветами, похожими на ромашки.
Только люди со стопроцентным зрением обнаружат три лица, спрятанных в букетах цветов в магазине за 13 секунд. Издание дает подсказку: сосредоточьте внимание на левой стороне картинки, внимательно посмотрите на листья и лепестки каждого растения.
"Если сегодня не ваш день, вы не можете найти лица, прежде всего примите тот факт, что ваше зрение не безупречно", — указывают специалисты.
Британские ученые уверены, что во время разгадывания оптических иллюзий повышается активность мозга. Умение улучшает концентрацию на мелких деталях и в будущем влияет на быстроту принятия решений в сложных ситуациях. Решение задач на внимательность снижают стресс.
Фокус уже описывал жуткую оптическую иллюзию под названием "Броккенский призрак". Темная фигура следует за человеком и повторяет его движения.
Пользователи соцсети Reddit предлагали найти утерянную деталь от конструктора Lego на цветном ковре. Для этого потребуются "глаза снайпера".