Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Знайдіть обличчя в кольорах за 13 секунд: нова оптична ілюзія перевірить зір кожного (фото)

головоломка, оптична ілюзія, загадка
Фото: The Sun | Дівчина-флорист складає з квітів букети

Соняшники у вазі побачить будь-яка людина, але лише найуважніші виявлять три обличчя в букетах. Читачам дається лише 13 секунд на розв'язання головоломки.

Related video

Соняшники у вазі на картинці побачать усі, але не три приховані обличчя. Нова "квіткова" головоломка змусить перевірити зір і розумові здібності, повідомив британський таблоїд The Sun.

Сюжет оптичної ілюзії такий: дівчина-флорист складає букети, ймовірно, готуючись до відкриття магазину. У кутку ростуть два великі соняшники та кущ троянд. На столі стоїть ваза з великими квітами, схожими на ромашки.

Тільки люди зі стовідсотковим зором виявлять три обличчя Fullscreen
Тільки люди зі стовідсотковим зором виявлять три обличчя

Лише люди зі стовідсотковим зором виявлять три обличчя, заховані в букетах квітів у магазині за 13 секунд. Видання дає підказку: зосередьте увагу на лівому боці картинки, уважно подивіться на листя і пелюстки кожної рослини.

оптична ілюзія Fullscreen
Підказка в головоломці: зверніть увагу на лівий бік картинки

"Якщо сьогодні не ваш день, ви не можете знайти обличчя, насамперед прийміть той факт, що ваш зір не бездоганний", — вказують фахівці.

Британські вчені впевнені, що під час розгадування оптичних ілюзій підвищується активність мозку. Уміння покращує концентрацію на дрібних деталях і в майбутньому впливає на швидкість прийняття рішень у складних ситуаціях. Розв'язання завдань на уважність знижують стрес.

Фокус уже описував моторошну оптичну ілюзію під назвою "Броккенський привид". Темна фігура слідує за людиною і повторює її рухи.

Користувачі соцмережі Reddit пропонували знайти загублену деталь від конструктора Lego на кольоровому килимі. Для цього потрібні "очі снайпера".