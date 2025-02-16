Знайдіть обличчя в кольорах за 13 секунд: нова оптична ілюзія перевірить зір кожного (фото)

Соняшники у вазі побачить будь-яка людина, але лише найуважніші виявлять три обличчя в букетах. Читачам дається лише 13 секунд на розв'язання головоломки.

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Соняшники у вазі на картинці побачать усі, але не три приховані обличчя. Нова "квіткова" головоломка змусить перевірити зір і розумові здібності, повідомив британський таблоїд The Sun.

Сюжет оптичної ілюзії такий: дівчина-флорист складає букети, ймовірно, готуючись до відкриття магазину. У кутку ростуть два великі соняшники та кущ троянд. На столі стоїть ваза з великими квітами, схожими на ромашки.

Тільки люди зі стовідсотковим зором виявлять три обличчя

Лише люди зі стовідсотковим зором виявлять три обличчя, заховані в букетах квітів у магазині за 13 секунд. Видання дає підказку: зосередьте увагу на лівому боці картинки, уважно подивіться на листя і пелюстки кожної рослини.

Підказка в головоломці: зверніть увагу на лівий бік картинки

"Якщо сьогодні не ваш день, ви не можете знайти обличчя, насамперед прийміть той факт, що ваш зір не бездоганний", — вказують фахівці.

Британські вчені впевнені, що під час розгадування оптичних ілюзій підвищується активність мозку. Уміння покращує концентрацію на дрібних деталях і в майбутньому впливає на швидкість прийняття рішень у складних ситуаціях. Розв'язання завдань на уважність знижують стрес.

Фокус уже описував моторошну оптичну ілюзію під назвою "Броккенський привид". Темна фігура слідує за людиною і повторює її рухи.

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