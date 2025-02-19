"Катаемся по Марсу": двое парней спустились на лыжах вниз по извергающемуся вулкану (видео)

Два лыжника спустились вниз по склону, где с одной стороны простирается снежный покров, а с другой бушует раскаленная лава.

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На горе Этна в Сицилии (Италия) засняли смельчаков, которые катались на лыжах и сноубордах всего в нескольких метрах от бурлящей лавы. Впечатляющие кадры были сделаны 13 февраля и мгновенно привлекли внимание пользователей Instagram.

На видеозаписях видно, как два лыжника стремительно спускаются по склону, где с одной стороны лежит снег, а с другой — раскаленная лава. В одном из роликов сноубордист буквально в нескольких сантиметрах проходит мимо потока расплавленной магмы, рискуя оказаться в смертельно опасной ловушке.

В фоновом режиме слышны раскаты извержения, а на горизонте клубятся черные клочья пепла. В другом кадре двое экстремалов остановились, чтобы полюбоваться завораживающим, но угрожающим природным явлением.

Одним из отважных лыжников оказался Марко Бассо — популярный блогер с 416 000 подписчиков в Instagram. Именно он запечатлел эти захватывающие моменты и поделился ими с подписчиками. Одно из видео он подписал: "Катаемся по Марсу", подчеркивая фантастический и нереальный пейзаж вокруг.

"За свои 40 лет я видел многое, но спуск рядом с текущей рекой лавы — это что-то особенное, невероятное и просто дух захватывающее", — Марко признался, что этот опыт стал для него одним из самых незабываемых в жизни.

Однако не все подписчики разделили его восторг. Многие пользователи выражали тревогу, предупреждая об опасности подобных трюков.

"Вы слишком близко! Одна ошибка — и вы окажетесь в лаве", — написал один из комментаторов.

По словам Бассо, разлом на склоне появился всего несколько дней назад и уже породил мощный поток лавы, который растянулся более чем на 1000 метров. На данный момент поток достиг трех километров, но пока не представляет серьезной угрозы для населенных пунктов.

Издание Daily Star, отмечает, что Этна, расположенная на восточном побережье Сицилии, является одной из самых активных вулканических зон в мире. Вулкан регулярно извергается, последнее началось 11 февраля. Несмотря на это, гора остается популярным местом для катания на лыжах, особенно в разгар сезона.

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