"Катаємося по Марсу": хлопці спустилися схилом поряд з вулканом, що вивергається (відео)

Два лижники спустилися вниз схилом, де з одного боку простягається сніговий покрив, а з іншого вирує розпечена лава.

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На горі Етна в Сицилії (Італія) зняли сміливців, які каталися на лижах і сноубордах усього за кілька метрів від бурливої лави. дивовижні кадри були зроблені 13 лютого і миттєво привернули увагу користувачів Instagram.

На відеозаписах видно, як два лижники стрімко спускаються схилом, де з одного боку лежить сніг, а з іншого — розпечена лава. В одному з роликів сноубордист буквально за кілька сантиметрів проходить повз потік розплавленої магми, ризикуючи опинитися у смертельно небезпечній пастці.

У фоновому режимі чути гуркіт виверження, а на горизонті клубочаться чорні клапті попелу. В іншому кадрі двоє екстремалів зупинилися, щоб помилуватися природним явищем, що зачаровує, але загрожує.

Одним із відважних лижників виявився Марко Бассо — популярний блогер із 416 000 підписників в Instagram. Саме він зафіксував ці захопливі моменти й поділився ними з підписниками. Одне з відео він підписав: "Катаємося по Марсу", підкреслюючи фантастичний і нереальний пейзаж навколо.

"За свої 40 років я бачив багато чого, але спуск поруч із річкою лави, що тече, — це щось особливе, неймовірне і просто дух захоплююче", — Марко зізнався, що цей досвід став для нього одним із найбільш незабутніх у житті.

Однак не всі підписники розділили його захоплення. Багато користувачів висловлювали тривогу, попереджаючи про небезпеку подібних трюків.

"Ви занадто близько! Одна помилка — і ви опинитеся в лаві", — написав один із коментаторів.

За словами Бассо, розлом на схилі з'явився лише кілька днів тому і вже породив потужний потік лави, який розтягнувся більш ніж на 1000 метрів. Наразі потік досяг трьох кілометрів, але поки що не становить серйозної загрози для населених пунктів.

Видання Daily Star, зазначає, що Етна, розташована на східному узбережжі Сицилії, є однією з найактивніших вулканічних зон у світі. Вулкан регулярно вивергається, останнє почалося 11 лютого. Попри це, гора залишається популярним місцем для катання на лижах, особливо в розпал сезону.

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