Весь салон аплодировал: влюбленные "закрепили" свои отношения на высоте 9000 метров (фото)

Пара обменялась обетами и отпраздновала свадьбу вместе со своими попутчиками. Бортпроводники разносили пассажирам шампанское и сладости.

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Александер Валур и его невеста Кита поженились в День влюбленных прямо во время полета на высоте 9 км, путешествуя из Исландии во Францию. Влюбленным аплодировали все присутствующие в салоне пассажирского лайнера. Об этом пишет издание New York Post.

"За эти два года мы много путешествовали вместе. Когда узнали о том, что можно пожениться на борту самолета, то подумали: "Почему бы и нет?". Это идеально вписывалось во все наши приключения — пожениться в небе между Исландией и Францией", — прокомментировал свое решение жених, который был одет в бархатный бордовый пиджак и черные брюки.

Пара поженилась в самолете Фото: Big Fish PR

Кита в зеленом шелковом платье торжественно прошлась к алтарю, чтобы встретить Александера в передней части самолета на глазах около 200 пассажиров. Пара обменялась клятвами, а затем отпраздновала это событие со своими попутчиками. Бортпроводники разносили шампанское и сладости.

"Церемония была невероятно красивой и очень веселой. Просто изумительно! Теперь мы собираемся наслаждаться жизнью в Париже", — поделился планами Валур.

История любви пары началась благодаря их страсти к путешествиям. Кита посещала Исландию в рабочей поездке и была очарована не только страной, но и экскурсоводом Александером. После этого они начали общаться. Со временем дружба переросла в любовь.

"Мы сразу нашли общий язык и мгновенно сблизились. С тех пор мы вместе", — вспоминает жених.

Пассажиры аплодировали молодоженам Фото: Big Fish PR

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