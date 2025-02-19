Весь салон аплодував: закохані "закріпили" свої стосунки на висоті 9000 метрів (фото)

Пара обмінялась обітницями й відсвяткувала весілля разом зі своїми попутниками. Бортпровідники розносили пасажирам шампанське та солодощі.

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Александер Валур та його наречена Кіта одружилися в День закоханих просто під час польоту на висоті 9 км, подорожуючи з Ісландії до Франції. Закоханим аплодували всі присутні у салоні пасажирського лайнера. Про це пише видання New York Post.

"За ці два роки ми багато подорожували разом. Коли дізнались про те, що можна одружитися на борту літака, то подумали: "Чому б і ні?". Це ідеально вписувалося в усі наші пригоди – побратися в небі між Ісландією та Францією", — прокоментував своє рішення наречений, який був одягнений в оксамитовий бордовий піджак і чорні штани.

Пара одружилася в літаку Фото: Big Fish PR

Кіта в зеленій шовковій сукні урочисто пройшлась до вівтаря, щоб зустріти Александера в передній частині літака на очах близько 200 пасажирів. Пара обмінялась обітницями, а потім відсвяткувала цю подію зі своїми попутниками. Бортпровідники розносили шампанське та солодощі.

"Церемонія була неймовірно красивою і дуже веселою. Просто дивовижно! Тепер ми збираємося насолоджуватися життям у Парижі", — поділився планами Валур.

Історія кохання пари почалася завдяки їхній пристрасті до подорожей. Кіта відвідувала Ісландію у робочій поїздці та була зачарована не лише країною, а й екскурсоводом Александером. Після цього вони почали спілкуватися. З часом дружба переросла у кохання.

"Ми одразу знайшли спільну мову і миттєво зблизилися. Відтоді ми разом", — згадує наречений.

Пасажири аплодували молодятам Фото: Big Fish PR

Нагадаємо, 27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.