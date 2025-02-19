Скандал в аэропорту: пассажирку заставили "дорого" заплатить за бутылку для воды (фото)

Путешествие Руби Фланаган обернулось неожиданными расходами. Женщина не ожидала, что бутылка для воды обойдется ей дороже, чем сам перелет.

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Путешественница Руби Фланаган оказалась в центре скандала с дополнительными сборами авиакомпании Ryanair. Женщина утверждает, что с нее потребовали около 63 долларов за пронос металлической бутылки для воды на борт рейса из Дублина (Ирландия), что оказалось дороже стоимости ее билета туда и обратно. Об этом пишет The Mirror.

Фланаган, купившая "неприоритетный" билет, который позволял взять с собой только небольшую сумку, решила путешествовать с рюкзаком, который многократно использовала ранее без проблем. Однако на обратном пути из Дублина сотрудники авиакомпании потребовали, чтобы ее бутылка для воды была полностью упакована в ручную кладь. Из-за плотной упаковки рюкзака это оказалось невозможным, и пассажирке пришлось доплатить за провоз багажа.

Женщина утверждает, что с нее потребовали около 63 долларов за пронос металлической бутылки с водой Фото: The Mirror

Несмотря на возражения, объяснения и наблюдения за тем, как другие пассажиры беспрепятственно проносили дополнительные вещи, ей сообщили, что бутылка считается "второй сумкой", что нарушает правила ее билета. Поскольку спор затягивался, а выход на посадку был уже закрыт, Фланаган в панике согласилась оплатить требуемую сумму. Позже она призналась, что могла бы просто выбросить бутылку, но посчитала это неэкологичным решением.

Представители Ryanair подтвердили факт взимания сбора, заявив, что пассажирка пыталась пройти на борт с дополнительной ручной кладью, которая не соответствовала ее тарифу. Авиакомпания напомнила, что дополнительный багаж можно оформить по более выгодной цене во время бронирования билета.

Ранее Фокус сообщал, что сотни пассажиров застряли на снежном острове на несколько дней. Одному из путешественников потребовалась экстренная медицинская помощь. После посадки медики забрали его в больницу, но из-за сильного ветра остальные пассажиры и экипаж застряли в аэропорту посреди снежной бури.

Также стало известно, что пилот самолета потерял сознание во время полета. О случившемся сообщил один из пассажиров рейса. По его словам, происшествие произошло примерно через два часа после взлета.