Скандал в аеропорту: пасажирку змусили "дорого" заплатити за пляшку для води (фото)

Подорож Рубі Фланаган обернулася несподіваними витратами. Жінка не очікувала, що пляшка для води обійдеться їй дорожче, ніж сам переліт.

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Мандрівниця Рубі Фланаган опинилася в центрі скандалу з додатковими зборами авіакомпанії Ryanair. Жінка стверджує, що з неї зажадали близько 63 доларів за пронесення металевої пляшки для води на борт рейсу з Дубліна (Ірландія), що виявилося дорожчим за вартість її квитка туди й назад. Про це пише The Mirror.

Фланаган, яка купила "непріоритетний" квиток, що дозволяв узяти з собою тільки невелику сумку, вирішила подорожувати з рюкзаком, який багаторазово використовувала раніше без проблем. Однак на зворотному шляху з Дубліна співробітники авіакомпанії зажадали, щоб її пляшка для води була повністю упакована в ручну поклажу. Через щільну упаковку рюкзака це виявилося неможливим, і пасажирці довелося доплатити за провезення багажу.

Жінка стверджує, що з неї вимагали близько 63 доларів за пронесення металевої пляшки з водою Фото: The Mirror

Незважаючи на заперечення, пояснення і спостереження за тим, як інші пасажири безперешкодно проносили додаткові речі, їй повідомили, що пляшка вважається "другою сумкою", що порушує правила її квитка. Оскільки суперечка затягувалася, а вихід на посадку був уже закритий, Фланаган у паніці погодилася сплатити необхідну суму. Пізніше вона зізналася, що могла б просто викинути пляшку, але вважала це неекологічним рішенням.

Представники Ryanair підтвердили факт стягнення збору, заявивши, що пасажирка намагалася пройти на борт із додатковою ручною поклажею, яка не відповідала її тарифу. Авіакомпанія нагадала, що додатковий багаж можна оформити за вигіднішою ціною під час бронювання квитка.

Раніше Фокус повідомляв, що сотні пасажирів застрягли на сніговому острові на кілька днів. Одному з мандрівників знадобилася екстрена медична допомога. Після посадки медики забрали його в лікарню, але через сильний вітер інші пасажири та екіпаж застрягли в аеропорту посеред снігової бурі.

Також стало відомо, що пілот літака знепритомнів під час польоту. Про те, що трапилося, повідомив один із пасажирів рейсу. За його словами, подія сталася приблизно через дві години після зльоту.