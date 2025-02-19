Более захватывающе, чем шопинг: туристы едут в Японию, чтобы бесплатно убирать снег

Поездка на снегоуборочной машине обойдется туристу в 1600 долларов. И гости из южного Китая, которые никогда не видели снега, с удовольствием принимают участие в данных развлечениях.

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Некоторые японские туристические агентства и отели выводят свои туры на новый уровень, предлагая иностранным гостям уникальную достопримечательность в виде снега и возможности его убрать. Об этом пишет South China Morning Post.

Отмечается, что китайские туристы воспользовались недельными каникулами по случаю Праздника весны или же "нового года", устремившись в "Страну восходящего солнца" чтобы заняться "уборкой снега".

К примеру, туристическое агентство Tobu Top Tours в Саппоро, расположенном в префектуре Хоккайдо на севере Японии, представило тур по уборке снега как местную достопримечательность.

Саппоро, где проживает два миллиона человек, известен как один из самых снежных городов мира: треть года здесь держатся отрицательные температуры, а зимой, в среднем, выпадает пять метров снега.

Агентство предоставляет клиентам возможность прокатиться на специализированной снегоуборочной машине и понаблюдать за уборкой снега.

Стоимость этого мероприятия составляет 250 000 иен или же 1600 долларов США для группы от одного до шести человек. Оно доступно с января по начало марта.

Фото: Kyodo News

Несколько хостелов на Хоккайдо также начали предлагать поездки на снегоуборочных машинах, и туристы из Китая, которые теперь отдают предпочтение приключениям, а не шопингу, с удовольствием участвуют уборке снега.

Однако многие японцы в соцсетях были ошеломлены тем, что такая, казалось бы, трудоемкая работа превратилась в прибыльный туристический бизнес.

"Человек, которому впервые пришла в голову эта идея, — гений", — заметил один из комментаторов.

В то же время, как отмечается, многие жители южного Китая почти не видели снега. И этот опыт освежает, доставляет удовольствие и может послужить хорошей тренировкой.

Напомним, 24-летняя Азлен Абубакар, которая приехала из Филиппин в Ирландию, переполняли эмоции, когда она впервые увидела снег. По ее словам, она мечтала об этом всю свою жизнь.

Фокус писал, что в январе холодный циклон из Северной Европы достиг севера Африки. Впервые за 50 лет в нескольких провинциях Марокко выпал снег.