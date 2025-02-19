Захопливіше, ніж шопінг: туристи їдуть до Японії, щоб безкоштовно прибирати сніг

Поїздка на снігоприбиральній машині обійдеться туристу в 1600 доларів. І гості з південного Китаю, які ніколи не бачили снігу, із задоволенням беруть участь у цих розвагах.

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Деякі японські туристичні агентства та готелі виводять свої тури на новий рівень, пропонуючи іноземним гостям унікальну визначну пам'ятку у вигляді снігу і можливості його прибрати. Про це пише South China Morning Post.

Зазначається, що китайські туристи скористалися тижневими канікулами з нагоди Свята весни або ж "нового року", попрямувавши в "Країну сонця, що сходить", щоб зайнятися "прибиранням снігу".

Наприклад, туристична агенція Tobu Top Tours у Саппоро, розташованому в префектурі Хоккайдо на півночі Японії, презентувала тур із прибирання снігу як місцеву визначну пам'ятку.

Саппоро, де проживає два мільйони людей, відоме як одне з найсніжніших міст світу: третину року тут тримаються негативні температури, а взимку, в середньому, випадає п'ять метрів снігу.

Агентство надає клієнтам можливість покататися на спеціалізованій снігоприбиральній машині та поспостерігати за прибиранням снігу.

Вартість цього заходу становить 250 000 єн або ж 1600 доларів США для групи від одного до шести осіб. Він доступний із січня до початку березня.

Фото: Kyodo News

Кілька хостелів на Хоккайдо також почали пропонувати поїздки на снігоприбиральних машинах, і туристи з Китаю, які тепер віддають перевагу пригодам, а не шопінгу, із задоволенням беруть участь у прибиранні снігу.

Однак багато японців у соцмережах були приголомшені тим, що така, здавалося б, трудомістка робота перетворилася на прибутковий туристичний бізнес.

"Людина, якій вперше спала на думку ця ідея, — геній", — зауважив один із коментаторів.

Водночас, як зазначається, багато жителів південного Китаю майже не бачили снігу. І цей досвід освіжає, приносить задоволення і може послужити хорошим тренуванням.

Нагадаємо, 24-річна Азлен Абубакар, яка приїхала з Філіппін до Ірландії, переповнювали емоції, коли вона вперше побачила сніг. За її словами, вона мріяла про це все своє життя.

Фокус писав, що в січні холодний циклон з Північної Європи досяг півночі Африки. Уперше за 50 років у кількох провінціях Марокко випав сніг.