Женщина "эмоционально сломалась", родив чужого ребенка: кого она в этом обвинила

Женщина несколько месяцев воспитывала мальчика перед тем, как отдать его биологическим родителям. Эта ситуция заставила ее сомневаться, должна ли она вообще быть матерью.

Related video

В США Кристена Мюррей подала иск против клиники после того, как обнаружила, что из-за ошибки во время экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родила не своего биологического ребенка. Об этом пишет The Washington Post.

Чтобы пройти процедуру ЭКО, 38-летняя женщина в 2022 году обратилась в клинику Coastal Fertility Specialists (город Савана, штат Джорджия). Она искала человека с похожими на себя чертами: белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами. Для процедуры использовали яйцеклетки женщины и сперму донора, которого она выбрала.

Кристена Мюррей родила "замечательного, здорового" мальчика 29 декабря 2023 года. Однако ребенок оказался темнокожим.

Женщина поняла, что нет никаких шансов, что это ее биологический сын, однако она решила воспитывать мальчика как собственного. Через несколько месяцев, в марте 2024 года клиника провела проверку и выяснила, что во время процедуры Кристене Мюррей случайно имплантировали эмбрион другой пары. Биологические родители мальчика подали иск, и в мае 2024 года суд решил, что женщина должна отдать младенца биологическим родителям.

В свою очередь она подала иск против клиники и обвинила ее в профессиональной халатности. Женщина отметила, что ошибка оставила ей глубокие психологические травмы.

"Действия клиники почти разрушили меня, нанесли непоправимый вред моей душе и заставили меня сомневаться, должна ли я быть матерью вообще", — заявила она.

Однако женщина не знает, был ли ее собственный эмбрион имплантирован кому-то другому. По ее словам, есть шанс, что биологический ребенок Мюррей растет в другой семье.

Руководство клиники признало ошибку. Исполнительный директор Coastal Fertility Изабель Брайан отметила, что больница "глубоко сожалеет о страданиях, вызванных беспрецедентной ошибкой, приведшей к путанице при переносе эмбриона".

Кристена рассказала, что будет повторно проходить процедуру ЭКО, но уже в другой клинике. Женщина добавила, что быть мамой — это то, к чему она стремилась с детства.

Напомним, недавно 31-летняя женщина пошла на "свидание сама с собой". Однако она была не готова к тому, что произойдет дальше.

Добавим, что в Дубае мужчина заплатил жене $3,7 миллиона, чтобы зачать еще одного ребенка. Также она получила от любимого целый список подарков.