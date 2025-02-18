Женщина пошла на "свидание сама с собой", но не была готова к тому, что произойдет дальше (фото)

Своим бесстрашным подходом к свиданиям Джесс Хаккетт обязана матери, которая всегда поощряла ее заводить разговоры с незнакомцами и не бояться рисковать.

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31-летняя Джесс Хаккетт пошла на "свидание сама с собой" и не ожидала, что во время отдыха в баре пересечется с симпатичным незнакомцем. О том, закончилась ли эта случайная встреча романтическими отношениями, женщина рассказала на своей странице в TikTok.

"Я решила устроить себе свидание в Национальной галерее. Заметила неподалеку бар и подумала, что можно выпить там бокал вина и почитать книгу. Когда посетители, которые стояли передо мной, уже собирались уходить, я встретилась взглядом с барменом — высоким и красивым мужчиной. Если честно, от его улыбки у меня подкашиваются колени. Мы познакомились, и я дала ему свой номер телефона", — делится Джесс, которая родом из Австралии, но сейчас живет в Великобритании.

Свидание наедине

Хаккетт не скрывает, что начала ходить на свидания в одиночку, чтобы преодолеть трудности с поиском новых друзей в Лондоне. "Завести друзей в 30 лет — это настоящее препятствие. К тому же я работаю фрилансером, поэтому и без того бывает одиноко", — признается женщина.

К сожалению, таинственный ухажер так и не позвонил, но вместо того, чтобы расстраиваться, она воспринимает этот опыт как победу. "Я сказала себе: даже если не получу от него ответа, все равно горжусь собой за то, что не побоялась. Это просто опыт", — добавляет Хаккетт.

Джесс познакомилась с барменом Фото: TikTok

Позже Джесс поняла вероятную причину молчания: она дала бармену свой британский номер, а WhatsApp зарегистрирован на австралийский.

Своим бесстрашным подходом к свиданиям австралийка обязана матери, которая всегда поощряла ее заводить разговоры с незнакомцами и рисковать. Для тех, кто колеблется, стоит ли идти на свидание наедине или же, делать ли первый шаг, женщина дает простой совет: "Мы все боимся выглядеть дураками, но клянусь — никто не думает о вас больше, чем вы сами о себе".

Напомним, 35-летняя Мелинда сходила на первое свидание с потенциальным партнером. Женщина надеялась хорошо провести время и немного развеяться, но первый комментарий мужчины поставил ее в тупик и разрушил все ожидания.

А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.