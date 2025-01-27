"Проявила инициативу": женщина показала незнакомцу дорогу и навсегда осталась с ним (фото)

40-летняя Ван Суфия попросила у мужчины контактные данные, а затем начала ежедневно интересоваться, чем он питается и насколько регулярно. Вскоре пара поженилась.

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38-летний Зайри Амир из Малайзии женился на китаянке Ван Суфие после случайного знакомства на улице: романтические отношения пары зародились после того, как мужчина спросил у нее дорогу к прачечной. Об этом пишет издание Oriental Daily News.

Амир признается, что чувствовал себя очень одиноким в чужой стране. "У меня не было друзей, поэтому я очень обрадовался, когда она сказала, что хочет подружиться. Потом узнал, что она также мусульманка", — рассказывает мужчина.

38-летний Зайри Амир из Малайзии женился на китаянке Ван Суфии Фото: Handout

По его словам, 40-летняя Ван первой проявила инициативу и попросила его контактные данные, а затем начала ежедневно интересоваться, чем он питается и насколько регулярно.

"Я ожидал, что наша встреча закончится ничем, но она продолжала звонить каждый день и просила забрать на станции метро еду, которую готовила специально для меня", — вспоминает Амир, который потом начал ходить с Суфией на рынок, встречался с ее друзьями и отвозил на работу на своем электрическом велосипеде.

Недавно, когда Ван заболела, ее брат попросил Зайри навестить ее и прямо спросил, не думает ли он сделать любимой предложение. В конце концов, пара поженилась 26 декабря 2024 года.

"Вся семья поддержала мое решение", — заявил Амир, который общается с любимой с помощью мобильного переводчика, потому что не знает китайского языка.

Напомним, 35-летняя Мелинда сходила на первое свидание с потенциальным партнером. Женщина надеялась хорошо провести время и немного развеяться, но первый комментарий мужчины поставил ее в тупик и разрушил все ожидания.

А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.