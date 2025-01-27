"Проявила ініціативу": жінка показала незнайомцю дорогу й назавжди залишилась з ним (фото)

40-річна Ван Суфія попросила у чоловіка контактні дані, а потім почала щодня цікавитися, чим він харчується та наскільки регулярно. Невдовзі пара одружилася.

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38-річний Зайрі Амір з Малайзії одружився з китаянкою Ван Суфією після випадкового знайомства на вулиці: романтичні стосунки пари зародилися після того, як чоловік запитав у неї дорогу до пральні. Про це пише видання Oriental Daily News.

Амір зізнається, що почувався дуже самотнім в чужій країні. "У мене не було друзів, тому я дуже зрадів, коли вона сказала, що хоче подружитися. Потім дізнався, що вона також мусульманка", — розповідає чоловік.

38-річний Зайрі Амір з Малайзії одружився з китаянкою Ван Суфією Фото: Handout

За його словами, 40-річна Ван першою проявила ініціативу і попросила його контактні дані, а потім почала щодня цікавитися, чим він харчується та наскільки регулярно.

"Я очікував, що наша зустріч закінчиться нічим, але вона продовжувала дзвонити щодня і просила забрати на станції метро їжу, яку готувала спеціально для мене", — згадує Амір, який згодом почав ходити з Суфією на ринок, зустрічався з її друзями й відвозив на роботу на своєму електричному велосипеді.

Нещодавно, коли Ван захворіла, її брат попросив Зайрі провідати її й прямо запитав, чи не думає він зробити коханій пропозицію. Зрештою, пара одружилася 26 грудня 2024 року.

"Вся сім'я підтримала моє рішення", — заявив Амір, який спілкується з коханою за допомогою мобільного перекладача, бо не знає китайської мови.

Нагадаємо, 35-річна Мелінда сходила на перше побачення з потенційним партнером. Жінка сподівалась гарно провести час й трохи розвіятися, але перший коментар чоловіка поставив її у глухий кут й зруйнував всі очікування.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.