Жінка пішла на "побачення сама з собою", але не була готова до того, що станеться далі (фото)

Своїм безстрашним підходом до побачень Джесс Хаккетт завдячує матері, яка завжди заохочувала її заводити розмови з незнайомцями та не боятися ризикувати.

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31-річна Джесс Хаккетт пішла на "побачення сама з собою" й не очікувала, що під час відпочинку в барі перетнеться з симпатичним незнайомцем. Про те, чи закінчилась ця випадкова зустріч романтичними стосунками, жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"Я вирішила влаштувати собі побачення в Національній галереї. Помітила неподалік бар й подумала, що можна випити там келих вина і почитати книгу. Коли відвідувачі, які стояли переді мною, уже збирались йти, я зустрілась поглядом з барменом — високим та гарним чоловіком. Якщо чесно, від його посмішки у мене підкошуються коліна. Ми познайомилися, і я дала йому свій номер телефону", — ділиться Джесс, яка родом з Австралії, але зараз живе у Великій Британії.

Побачення наодинці

Хаккетт не приховує, що почала ходити на побачення наодинці, щоб подолати труднощі з пошуком нових друзів у Лондоні. "Завести друзів у 30 років — це справжня перешкода. До того ж я працюю фрілансером, тож і без того буває самотньо", — зізнається одинока жінка.

На жаль, вона так і не отримала жодної звістки від свого таємничого залицяльника, але замість того, щоб засмучуватися, вона сприймає цей досвід як перемогу. "Я сказала собі: навіть якщо не отримаю від нього відповіді, все одно пишаюся собою за те, що не побоялася. Це просто досвід", — додає Хаккетт.

Джесс познайомилась з барменом Фото: TikTok

Пізніше Джесс зрозуміла ймовірну причину мовчання: вона дала барменові свій британський номер, а WhatsApp зареєстрований на австралійський.

Своїм безстрашним підходом до побачень австралійка завдячує матері, яка завжди заохочувала її заводити розмови з незнайомцями та ризикувати. Для тих, хто вагається, чи варто йти на побачення наодинці або ж, чи робити перший крок, жінка дає просту пораду: "Ми всі боїмося виглядати дурнями, але присягаюсь — ніхто не думає про вас більше, аніж ви самі про себе".

Нагадаємо, 35-річна Мелінда сходила на перше побачення з потенційним партнером. Жінка сподівалась гарно провести час й трохи розвіятися, але перший коментар чоловіка поставив її у глухий кут й зруйнував всі очікування.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.