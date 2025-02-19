Жінка "емоційно зламалась", народивши чужу дитину: кого вона в цьому звинуватила

Жінка декілька місяців виховувала хлопчика перед тим, як віддати його біологічним батькам. Ця ситуція заставила її сумніватись, чи повинна вона взагалі бути матір'ю.

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В США Крістена Мюррей подала позов проти клініки після того, як виявила, що через помилку під час екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) народила не свою біологічну дитину. Про це пише The Washington Post.

Щоб пройти процедуру ЕКЗ, 38-річна жінка у 2022 році звернулася до клініки Coastal Fertility Specialists (місто Савана, штат Джорджія). Вона шукала людину зі схожими на себе рисами: білою шкірою, світлим волоссям і блакитними очима. Для процедури використали яйцеклітини жінки та сперму донора, якого вона обрала.

Крістена Мюррей народила "чудового, здорового" хлопчика 29 грудня 2023 року. Однак дитина виявилася темношкірою.

Жінка зрозуміла, що немає жодних шансів, що це її біологічний син, однак вона вирішила виховувати хлопчика як власного. Через декілька місяців, у березні 2024 року клініка провела перевірку та з’ясувала, що під час процедури Крістені Мюррей випадково імплантували ембріон іншої пари. Біологічні батьки хлопчика подали позов, і в травні 2024 року суд вирішив, що жінка має віддати немовля біологічним батькам.

Своєю чергою вона подала позов проти клініки та звинуватила її у професійній недбалості. Жінка зазначила, що помилка залишила їй глибокі психологічні травми.

"Дії клініки майже зруйнували мене, завдали непоправної шкоди моїй душі та змусили мене сумніватися, чи повинна я бути матір’ю взагалі", – заявила вона.

Однак жінка не знає, чи був її власний ембріон імплантований комусь іншому. За її словами, є шанс, що біологічна дитина Мюррей росте в іншій родині.

Керівництво клініки визнало помилку. Виконавчий директор Coastal Fertility Ізабель Брайан зазначила, що лікарня "глибоко шкодує про страждання, спричинені безпрецедентною помилкою, що призвела до плутанини при перенесенні ембріона".

Крістена розповіла, що буде повторно проходити процедуру ЕКЗ, але вже в іншій клініці. Жінка додала, що бути мамою — це те, чого вона прагнула з дитинства.

Нагадаємо, нещодавно 31-річна жінка пішла на "побачення сама з собою". Однак вона була не готова до того, що станеться далі.

Додамо, що в Дубаї чоловік заплатив дружині $3,7 мільйона, щоб зачати ще одну дитину. Також вона отримала від коханого цілий список подарунків.