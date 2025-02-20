Девушка не могла поверить в то, что увидела на семейном фото 1900-х годов

Всего за несколько дней рассказ Присциллы Блейзер стал вирусным в социальных сетях, собрав миллионы просмотров и десятки тысяч лайков. Интернет-пользователи поражены от увиденного.

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21-летняя Присцилла Блейзер из городка Эгг-Харбор-Сити, что в американском штате Нью-Джерси, никогда не видела фото своей двоюродной прабабушки, Эмелин Бредер Винтерботтом, которая жила с 1898 по 1974 год. В общем, девушка почти ничего не слышала о давно потерянной родственнице, пока в начале этого месяца не нашла ее фотографию, которую затем опубликовала в своих социальных сетях.

Блейзер не поверила собственным глазам, увидев, насколько они похожи. "Никогда не видела ее фотографий и подумать не могла, насколько она похожа на меня, особенно в молодости", — рассказывает Блейзер в интервью Newsweek.

Девушка специально создала страницу в TikTok, чтобы сравнить снимок Эмелин вместе со своей фотографией в возрасте 15 лет. "Это безумие", — отметила в описании к снимку она.

Присцилла Блейзер очень похожа на дальнюю родственницу Фото: TikTok

Всего за несколько дней этот пост стал вирусным, набрав более 1,5 миллиона просмотров и 273 тысяч лайков в TikTok. Интернет-пользователи были поражены сходством двух дальних родственниц.

"Все говорят, что это просто безумие и, возможно, реинкарнация. Теперь хочу узнать больше об Эмелин и других моих предках", — говорит Блейзер.

Один пользователь написал в комментариях: "Так круто! Интересно, сколько существует людей, похожих на меня, если они вообще существуют?";

"Меня поражает то, что они разделяют волосы в одном и том же месте! Так интересно!" — добавил другой;

Следующий заметил: "Ты ее реинкарнация! Генетика — это чертовски удивительно и дико!".

Ранее Фокус писал о маме троих детей, которую зовут Челси. Женщине сейчас 32 года, но людям сложно в это поверить. Многие недоброжелатели в TikTok пишут, что ее легко можно перепутать с бабушкой из-за седых волос. Недавно американка опубликовала отдельное видео, чтобы ответить на эти упреки.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.