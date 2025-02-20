Дівчина не могла повірити в те, що побачила на сімейному фото 1900-х років

Всього за кілька днів розповідь Прісцилли Блейзер стала вірусною в соціальних мережах, зібравши мільйони переглядів і десятки тисяч вподобайок. Інтернет-користувачі вражені від побаченого.

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21-річна Прісцилла Блейзер з містечка Егг-Гарбор-Сіті, що в американському штаті Нью-Джерсі, ніколи не бачила фото своєї двоюрідної прабабусі, Емелін Бредер Вінтерботтом, яка жила з 1898 по 1974 рік. Загалом дівчина майже нічого не чула про давно втрачену родичку, аж поки на початку цього місяця не знайшла її фотографію, яку потім опублікувала у своїх соціальних мережах.

Блейзер не повірила власним очам, побачивши, наскільки вони схожі. "Ніколи не бачила її фотографій і подумати не могла, наскільки вона схожа на мене, особливо у молодості", — розповідає Блейзер в інтерв’ю Newsweek.

Дівчина спеціально створила сторінку в TikTok, щоб порівняти світлину Емелін разом зі своєю фотографією у віці 15 років. "Це божевілля", — зазначила в описі до знімка вона.

Прісцилла Блейзер дуже схожа на далеку родичку Фото: TikTok

Всього за кілька днів цей допис став вірусним, набравши понад 1,5 мільйона переглядів і 273 тисяч вподобайок у TikTok. Інтернет-користувачі були вражені схожістю двох далеких родичок.

"Всі кажуть, що це просто божевілля й, можливо, реінкарнація. Тепер прагну дізнатися більше про Емелін та інших моїх предків", — каже Блейзер.

Один користувач написав у коментарях: "Так круто! Цікаво, скільки існує людей, схожих на мене, якщо вони взагалі існують?";

"Мене вражає те, що вони розділяють волосся в одному і тому ж місці! Так цікаво!" — додав інший;

Наступний зауважив: "Ти її реінкарнація! Генетика — це до біса дивовижно і дико!".

Раніше Фокус писав про маму трьох дітей, яку звуть Челсі. Жінці зараз 32 роки, але людям складно у це повірити. Багато недоброзичливців у TikTok пишуть, що її легко можна переплутати з бабусею через сиве волосся. Нещодавно американка опублікувала окреме відео, щоб відповісти на ці закиди.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.