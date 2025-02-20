Знал, что выиграет: мужчина получил $1,3 млн, четыре года играя с одними и теми же номерами

Мужчина долгое время верил в свою победу в лотерее. Проверив билет через мобильное приложение, он увидел на экране конфетти и осознал, что его мечта сбылась.

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Житель округа Уэйн, штат Мичиган (США), сорвал джекпот в лотерее Lotto 47, выиграв 1,3 миллиона долларов благодаря неизменному выбору номеров, которому он оставался верен в течение четырех лет. Об этом пишет UPI.

54-летний мужчина приобрел счастливый билет на тираж, состоявшийся 8 января, в магазине Mac's II Inc. в городе Тейлор. Он выбрал комбинацию 04-08-17-28-36-43, которая в итоге принесла ему главный приз.

"Я играл с этим набором чисел целых четыре года. Я знал, что однажды выиграю", — рассказал победитель представителям Мичиганской лотереи.

Мужчина выбрал комбинацию 04-08-17-28-36-43 Фото: Michigan Lottery

Проверив билет через мобильное приложение лотереи, мужчина увидел на экране конфетти и осознал, что его мечта сбылась.

"Это невероятное чувство! Теперь у меня и моей семьи появилась финансовая свобода", — признался счастливчик.

Выигранные деньги американец планирует потратить на оплату счетов и долгожданное семейное путешествие.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.