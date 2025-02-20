Знав, що виграє: чоловік отримав $1,3 млн, чотири роки граючи з одними й тими самими номерами

Чоловік довгий час вірив у свою перемогу в лотереї. Перевіривши білет через мобільний застосунок, він побачив на екрані конфетті й усвідомив, що його мрія збулася.

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Житель округу Вейн, штат Мічиган (США), зірвав джекпот у лотереї Lotto 47, вигравши 1,3 мільйона доларів завдяки незмінному вибору номерів, якому він залишався вірним протягом чотирьох років. Про це пише UPI.

54-річний чоловік придбав щасливий білет на тираж, що відбувся 8 січня, у магазині Mac's II Inc. у місті Тейлор. Він вибрав комбінацію 04-08-17-28-36-43, яка в підсумку принесла йому головний приз.

"Я грав із цим набором чисел цілих чотири роки. Я знав, що одного разу виграю", — розповів переможець представникам Мічиганської лотереї.

Чоловік вибрав комбінацію 04-08-17-28-36-43 Фото: Michigan Lottery

Перевіривши квиток через мобільний застосунок лотереї, чоловік побачив на екрані конфетті й усвідомив, що його мрія збулася.

"Це неймовірне відчуття! Тепер у мене і моєї сім'ї з'явилася фінансова свобода", — зізнався щасливчик.

Виграні гроші американець планує витратити на оплату рахунків і довгоочікувану сімейну подорож.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний білет у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.