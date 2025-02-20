Самолет эвакуировали: пассажирка заметила угрозу в названии Wi-Fi (видео)

Кендра Мур первой заметила подозрительное название сети и сообщила об этом экипажу. Власти незамедлительно отреагировали: самолет вернулся к выходу на посадку, а людей эвакуировали.

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Рейс American Airlines из Остина (Техас, США) в Шарлотт (Северная Каролина, США) был задержан на несколько часов после инцидента, связанного с подозрительным названием точки доступа Wi-Fi на борту, о которой сообщила пассажирка Кендра Мур. Своей историей женщина поделилась в TikTok.

Инцидент произошел 7 февраля на рейсе AA2863. Один из пассажиров дал своей точке доступа название, содержащее слово "бомба", что вызвало тревогу среди находившихся на борту. В результате власти приняли решение остановить вылет и провести проверку безопасности.

Одной из пассажирок рейса оказалась Кендра Мур, более известная в сети как kennnomo. Именно она первой заметила подозрительное название сети и сообщила об этом экипажу. По ее словам, она увидела название "Бомба на рейсе AA2863", подключаясь к Wi-Fi на борту.

Понимая серьезность ситуации, Кендра сообщила об этом двум пассажирам, сидевшим рядом, один из которых передал информацию экипажу. Власти незамедлительно отреагировали: самолет вернулся к выходу на посадку, а людей эвакуировали.

После высадки всех пассажиров и их повторной проверки на борт поднялись сотрудники полиции. Офицер, общавшийся с пассажирами, предложил виновнику признаться, иначе последствия могли быть серьезными. Однако никто не взял на себя ответственность за инцидент, и началась детальная проверка устройств и точек доступа Wi-Fi.

Кендра Мур первой заметила подозрительное название сети Фото: TikTok

Пассажиры были вынуждены оставить свои вещи в самолете, их вывели обратно через службу безопасности аэропорта. Всех досматривали повторно, проверяя личные вещи и брали анализы на следы взрывчатых веществ. Кинологи с собаками осматривали багаж и самолет.

Рейс, который должен был вылететь в 13:42 и прибыть в 17:23, в итоге вылетел только в 18:15. Некоторые пассажиры отказались продолжить полет из-за чувства незащищенности, в результате чего самолет взлетел заполненным лишь наполовину.

Позже представители международного аэропорта Остин-Бергстром подтвердили, что полиция и авиационные службы отреагировали на сообщение экипажа о подозрительном названии точки доступа Wi-Fi. Самолет и багаж были проверены на наличие взрывчатых веществ, после чего пассажиров допустили обратно на борт.

Ранее Фокус сообщал, что пилот самолета потерял сознание во время полета. О случившемся сообщил один из пассажиров рейса. По его словам, происшествие произошло примерно через два часа после взлета.

Также стало известно, что сотни пассажиров застряли на снежном острове на несколько дней. Одному из путешественников потребовалась экстренная медицинская помощь. После посадки медики забрали его в больницу, но из-за сильного ветра остальные пассажиры и экипаж застряли в аэропорту посреди снежной бури.