Літак евакуювали: пасажирка помітила загрозу в назві Wi-Fi (відео)

Кендра Мур першою помітила підозрілу назву мережі та повідомила про це екіпажу. Влада негайно відреагувала: літак повернувся до виходу на посадку, а людей евакуювали.

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Рейс American Airlines з Остіна (Техас, США) до Шарлотта (Північна Кароліна, США) було затримано на кілька годин після інциденту, пов'язаного з підозрілою назвою точки доступу Wi-Fi на борту, про яку повідомила пасажирка Кендра Мур. Своєю історією жінка поділилася в TikTok.

Інцидент стався 7 лютого на рейсі AA2863. Один із пасажирів дав своїй точці доступу назву, яка містила слово "бомба", що викликало тривогу серед тих, хто перебував на борту. У результаті влада ухвалила рішення зупинити виліт і провести перевірку безпеки.

Однією з пасажирок рейсу виявилася Кендра Мур, більш відома в мережі як kennnomo. Саме вона першою помітила підозрілу назву мережі та повідомила про це екіпажу. За її словами, вона побачила назву "Бомба на рейсі AA2863", підключаючись до Wi-Fi на борту.

Розуміючи серйозність ситуації, Кендра повідомила про це двом пасажирам, які сиділи поруч, один з яких передав інформацію екіпажу. Влада негайно відреагувала: літак повернувся до виходу на посадку, а людей евакуювали.

Після висадки всіх пасажирів і їхньої повторної перевірки на борт піднялися співробітники поліції. Офіцер, який спілкувався з пасажирами, запропонував винуватцю зізнатися, інакше наслідки могли бути серйозними. Однак ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент, і почалася детальна перевірка пристроїв і точок доступу Wi-Fi.

Кендра Мур першою помітила підозрілу назву мережі Фото: TikTok

Пасажири були змушені залишити свої речі в літаку, їх вивели назад через службу безпеки аеропорту. Усіх оглядали повторно, перевіряючи особисті речі та брали аналізи на сліди вибухових речовин. Кінологи з собаками оглядали багаж і літак.

Рейс, який мав вилетіти о 13:42 і прибути о 17:23, у підсумку вилетів тільки о 18:15. Деякі пасажири відмовилися продовжити політ через почуття незахищеності, внаслідок чого літак злетів заповненим лише наполовину.

Пізніше представники міжнародного аеропорту Остін-Бергстром підтвердили, що поліція та авіаційні служби відреагували на повідомлення екіпажу про підозрілу назву точки доступу Wi-Fi. Літак і багаж було перевірено на наявність вибухових речовин, після чого пасажирів допустили назад на борт.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот літака знепритомнів під час польоту. Про те, що трапилося, повідомив один із пасажирів рейсу. За його словами, подія сталася приблизно через дві години після зльоту.

Також стало відомо, що сотні пасажирів застрягли на сніговому острові на кілька днів. Одному з мандрівників знадобилася екстрена медична допомога. Після посадки медики забрали його в лікарню, але через сильний вітер інші пасажири та екіпаж застрягли в аеропорту посеред снігової бурі.