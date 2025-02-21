Женщина услышала громкий треск и была шокирована тем, что торчит из ее крыши (видео)
На улице бушевал сильный ветер и было объявлено предупреждение о торнадо. Кристина Кэтрин сначала восприняла ситуацию с юмором, но вскоре вместе с мужем услышала громкий треск.
Жительница Западного Теннесси (США) Кристина Кэтрин пережила настоящий шок, обнаружив, что массивное дерево пробило крышу ее дома во время сильного ветра. Женщина поделилась кадрами произошедшего в TikTok, ошеломив тысячи пользователей сети.
По словам Кэтрин, в регионе наблюдался сильный ветер, а также было объявлено предупреждение о торнадо. Она призналась, что изначально отнеслась к ситуации с юмором, записав шуточное видео о том, что не собирается искать укрытие. Однако вскоре она и ее муж услышали громкий треск, а затем обнаружили, что огромное дерево вонзилось прямо в их крышу.
На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как дерево пробивает крышу дома и оказывается всего в нескольких футах от кровати супругов. Несмотря на серьезность происшествия, Кристина и ее муж не теряли оптимизма и смеялись над абсурдностью ситуации.
Позже американка сообщила, что дерево уже убрали, а страховая компания возьмет на себя расходы по восстановлению крыши.
В комментариях пользователи TikTok отреагировали на случившееся с юмором.
"Эй! Подрядчик здесь. Проблема в том, что это дерево не должно там находиться. Надеюсь, это поможет", "Ваш дом теперь квалифицируется как дом на дереве?", — писали они.
Издание Newsweek отмечает, что шторм в Теннесси привел к массовым предупреждениям о ветре, наводнениях и граде, оставив тысячи жителей штата в напряжении.
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