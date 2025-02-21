Жінка почула гучний тріск і була шокована тим, що стирчить з її даху (відео)

На вулиці вирував сильний вітер і було оголошено попередження про торнадо. Крістіна Кетрін спершу сприйняла ситуацію з гумором, але невдовзі разом із чоловіком почула гучний тріск.

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Мешканка Західного Теннессі (США) Крістіна Кетрін пережила справжній шок, виявивши, що масивне дерево пробило дах її будинку під час сильного вітру. Жінка поділилася кадрами події в TikTok, приголомшивши тисячі користувачів мережі.

За словами Кетрін, у регіоні спостерігався сильний вітер, а також було оголошено попередження про торнадо. Вона зізналася, що спочатку поставилася до ситуації з гумором, записавши жартівливе відео про те, що не збирається шукати укриття. Однак незабаром вона та її чоловік почули гучний тріск, а потім виявили, що величезне дерево встромилося прямо в їхній дах.

На кадрах, опублікованих у TikTok, видно, як дерево пробиває дах будинку й опиняється всього за кілька футів від ліжка подружжя. Попри серйозність події, Христина та її чоловік не втрачали оптимізму і сміялися над абсурдністю ситуації.

Пізніше американка повідомила, що дерево вже прибрали, а страхова компанія візьме на себе витрати з відновлення даху.

Дерево пробило дах будинку і опинилося всього за кілька футів від ліжка подружжя Фото: newsweek

У коментарях користувачі TikTok відреагували на те, що трапилося, з гумором.

"Гей! Підрядник тут. Проблема в тому, що це дерево не повинно там перебувати. Сподіваюся, це допоможе", "Ваш будинок тепер кваліфікується як будинок на дереві?", — писали вони.

Видання Newsweek зазначає, що шторм у Теннессі призвів до масових попереджень про вітер, повені та град, залишивши тисячі жителів штату в напрузі.

Раніше Фокус повідомляв, що сусіди знесли сарай і кинули залишки під двері власників. Роза Белл і її чоловік Мюррей були шоковані, побачивши в режимі онлайн через камери відеоспостереження, як їхній паркан і комору знищують підрядники, найняті сусідами. Конфлікт почався після того, як вони подали заявку на розширення ділянки.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.