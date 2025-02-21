Проверка фактов: доктор создал очки, которые позволили его дочери видеть другое измерение

Роберт Миллер утверждал, что изобрел "квантовые очки", которые должны были помочь его дочери справиться с проблемами зрения. Однако все пошло не по плану: устройство открыло Эмили доступ к неведомому, и вскоре она потеряла рассудок.

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В ноябре 2024 года в интернете разлетелась пугающая история о докторе Роберте Миллере и его дочери Эмили. Согласно опубликованному заявлению, врач якобы создал "квантово-фазовые корректирующие линзы", чтобы помочь дочери справиться с нарушением зрения. Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

Однако все пошло не по плану. Очки позволили Эмили увидеть нечто запредельное: что Земля и все живое являются частью пищеварительной системы огромного космического существа. Испугавшись, девушка якобы сошла с ума и удалила себе глаза, а ее отец исчез.

Эта история быстро набрала популярность в соцсетях, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Одно из видео с этим рассказом собрало 1,2 миллиона просмотров, вызвав оживленные обсуждения пользователей. Многие сомневались в достоверности этой истории, указывая на очевидные нелогичности, в том числе вопрос о том, почему девушка просто не сняла очки, вместо того чтобы причинять себе вред.

Расследование показало, что источник этой истории — аккаунт Empty Vessels, который публикует вымышленные крипипасты в стиле SCP. Данный ресурс известен созданием страшных городских легенд, включая такие истории, как "Складной человек" и "Инцидент Палмера", которые были вдохновлены популярными сюжетами фильмов и сериалов ужасов.

История быстро набрала популярность в соцсетях Фото: Empty Vessels

Кроме того, ни в одной официальной базе данных не удалось найти упоминаний о докторе Роберте Миллере или его дочери до публикации этой истории. Обратный поиск изображений в Google привел только к вирусному видео в TikTok, а специальный алгоритм Hive Moderation определил, что предполагаемые фото отца и дочери были сгенерированы искусственным интеллектом.

Вывод:

Ложное утверждение Фото: Snopes

Издание отмечает, что история о "квантовых очках" перекликается с классическими темами космизма, популяризированными Говардом Лавкрафтом. Она создает атмосферу безысходности и незначительности человека перед лицом непостижимого космоса. Однако в реальности это всего лишь хорошо оформленный миф, созданный с целью развлечения и распространения в интернете.

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