Перевірка фактів: лікар створив окуляри, які дали змогу його доньці бачити інший вимір

Роберт Міллер стверджував, що винайшов "квантові окуляри", які мали допомогти його доньці впоратися з проблемами зору. Однак усе пішло не за планом: пристрій відкрив Емілі доступ до невідомого, і незабаром вона втратила розум.

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У листопаді 2024 року в інтернеті розлетілася моторошна історія про доктора Роберта Міллера та його доньку Емілі. Згідно з опублікованою заявою, лікар нібито створив "квантово-фазові коригувальні лінзи", щоб допомогти дочці впоратися з порушенням зору. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

Однак усе пішло не за планом. Окуляри дозволили Емілі побачити щось позамежне: що Земля і все живе є частиною травної системи величезної космічної істоти. Злякавшись, дівчина нібито збожеволіла і видалила собі очі, а її батько зник.

Ця історія швидко набрала популярності в соцмережах, включно з TikTok, YouTube, Instagram і Facebook. Одне з відео з цією розповіддю зібрало 1,2 мільйона переглядів, викликавши жваві обговорення користувачів. Багато хто сумнівався в правдивості цієї історії, вказуючи на очевидні нелогічності, зокрема на питання про те, чому дівчина просто не зняла окуляри, замість того, щоб завдавати собі шкоди.

Розслідування показало, що джерело цієї історії — акаунт Empty Vessels, який публікує вигадані кріпіпасти в стилі SCP. Цей ресурс відомий створенням страшних міських легенд, включно з такими історіями, як "Складана людина" та "Інцидент Палмера", які були натхненні популярними сюжетами фільмів і серіалів жахів.

Історія швидко набрала популярності в соцмережах Фото: Empty Vessels

Крім того, у жодній офіційній базі даних не вдалося знайти згадок про доктора Роберта Міллера або його доньку до публікації цієї історії. Зворотний пошук зображень у Google привів тільки до вірусного відео в TikTok, а спеціальний алгоритм Hive Moderation визначив, що передбачувані фото батька і доньки були згенеровані штучним інтелектом.

Висновок:

Помилкове твердження Фото: Snopes

Видання зазначає, що історія про "квантові окуляри" перегукується з класичними темами космізму, популяризованими Говардом Лавкрафтом. Вона створює атмосферу безвиході та незначності людини перед обличчям незбагненного космосу. Однак у реальності це всього лише добре оформлений міф, створений з метою розваги та поширення в інтернеті.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені пояснили моторошні явища в невеликому містечку. Доктор Сюзан Хоф припустила, що кулі, які світяться і які жителі приймали за примарні ліхтарі, можуть бути так званими "вогнями землетрусів".

Також стало відомо, що астронавт згадав про "найстрашніше фото", зроблене в космосі. Брюс МакКендлесс II став першопрохідцем, уперше вирушивши у вільний політ без страхувального троса. Чоловік ризикнув опинитися в безмежному просторі, покладаючись на роботу нового обладнання.