Мужчина умер после 15 лет работы в компании: коллеги называют ужасом то, как его "почтили"

В своей истории мужчина отметил, что недавно трагически ушел из жизни его коллега, которого он называет "замечательным парнем". Несмотря на преданную службу, компания почтила его память довольно противоречивым образом.

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Реакция компании на смерть своего сотрудника, который проработал там 15 лет, удивила пользователей сети. Руководство почтило покойного, написав лишь два электронных письма, а также сразу опубликовало объявление об открытой вакансии. Подробнее об этом случае написал анонимный пользователь Reddit.

В вирусном посте мужчина отметил, что недавно трагически ушел из жизни один из его коллег, которого он называет "замечательным парнем". Несмотря на преданную службу, компания почтила его память довольно противоречивым способом.

Написали всего два письма

Генеральный директор и глава финансового отдела организации прислали "сердечные письма" всем сотрудникам. Там говорилось о том, что им больно, потому что все они — "одна семья". При этом в обращении к коллективу подробно описывалась новая должность, открытая для всех заинтересованных претендентов.

Корреспондент Reddit был шокирован тем, что компания так быстро нашла замену многолетнему работнику.

"15 лет и только 2 электронных письма... Мне нужно выйти из этих проклятых гонок в прудах", — говорится в посте, который стал вирусным, за считанные часы собрав более 23 тысяч просмотров и тысячу комментариев.

Генеральный директор и глава финансового отдела организации лишь прислали "сердечные письма" всем сотрудникам Фото: Pexels

Позже автор истории обновил текст, дополнив свое мнение относительно этого случая.

"Этот комментарий направлен на то, чтобы продемонстрировать, насколько все мы одноразовые и заменяемые для компании, в которую ежедневно инвестируем 1/3 своего времени", — добавил он.

Противоречивое решение

Интернет-пользователи начали делиться своими мыслями и дискутировать. Их реакция была неоднозначной: многие удивлены тем, как быстро компания разместила объявление о вакансии, тогда как другие поддержали это решение, называя его необходимым в таких обстоятельствах.

"Это произойдет, даже если генеральный директор умрет. Бизнес будет работать и дальше";

"Я всегда говорю своим коллегам, чтобы они никогда не ставили работу выше своей частной жизни. Если это не ваша компания, она того не стоит";

"Мы все одноразовые и заменяемые. Если вам 30 лет, вы женаты и внезапно умрете, то, скорее всего, партнер найдет вам замену. Думаю, ваша откровенность направлена не на компанию, а на осознание того, насколько коротка и призрачна жизнь".

Напомним, ранее Фокус писал о 24-летней Камрин Спину из Флориды (США), которая решила сменить место работы и попала в неприятную ситуацию из-за собственной неосмотрительности, ведь полагалась только на устные договоренности и электронную переписку.

К тому же американские миллиардеры предлагают вакансию мечты для собачников. За 100 тысяч фунтов стерлингов в год нужно обеспечить "исключительный уход" и внимание двум большим псам. Смотритель за животными будет путешествовать по миру вместе с хозяевами.