Чоловік помер після 15 років роботи у компанії: колеги називають огидою те, як його "вшанували"

У своїй історії чоловік зазначив, що нещодавно трагічно пішов з життя його колега, якого він називає "чудовим хлопцем". Попри віддану службу, компанія вшанувала його пам'ять у досить суперечливий спосіб.

Related video

Реакція компанії на смерть свого співробітника, який пропрацював там 15 років, здивувала користувачів мережі. Керівництво вшанувало покійного, написавши лише два електронні листи, а також відразу опублікувало оголошення про відкриту вакансію. Детальніше про цей випадок написав анонімний користувач Reddit.

У вірусному дописі чоловік зазначив, що нещодавно трагічно пішов з життя один з його колег, якого він називає "чудовим хлопцем". Попри віддану службу, компанія вшанувала його пам'ять у досить суперечливий спосіб.

Написали всього два листи

Генеральний директор і голова фінансового відділу організації надіслали "сердечні листи" всім співробітникам. Там йшлося про те, що їм боляче, бо всі вони — "одна сім'я" За одно у зверненні до колективу детально описувалася нова посада, відкрита для всіх зацікавлених претендентів.

Дописувач Reddit був шокований від того, що компанія так швидко знайшла заміну багаторічному працівникові.

"15 років і лише 2 електронні листи… Мені потрібно вийти з цих клятих перегонів у ставках", — йдеться в повідомленні, яке стало вірусним, за лічені години зібравши понад 23 тисячі переглядів і тисячу коментарів.

Генеральний директор і голова фінансового відділу організації лише надіслали "сердечні листи" всім співробітникам Фото: Pexels

Згодом автор історії оновив текст, доповнивши свою думку щодо цього випадку.

"Цей коментар спрямований на те, щоб продемонструвати, наскільки всі ми одноразові та замінні для компанії, в яку щодня інвестуємо 1/3 свого часу. Це радше ретроспективний погляд на мою особисту цінність і на те, що тепер вважаю цінним", — додав він.

Суперечливе рішення

Інтернет-користувачі почали ділитися своїми думками та дискутувати. Їхня реакція була неоднозначною: багато хто здивований тим, як швидко компанія розмістила оголошення про вакансію, тоді як інші підтримали це рішення, називаючи його необхідним за таких обставин.

"Це станеться, навіть якщо генеральний директор помре. Бізнес буде працювати й надалі";

"Я завжди кажу своїм колегам, щоб вони ніколи не ставили роботу вище за своє приватне життя. Якщо це не ваша компанія, воно того не варте";

"Ми всі одноразові та замінні. Якщо вам 30 років, ви одружені й раптово помрете, то, швидше за все, партнер знайде вам заміну. Думаю, ваша відвертість спрямована не на компанію, а на усвідомлення того, наскільки коротким і примарним є життя".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 24-річну Камрін Спіну з Флориди (США), яка вирішила змінити місце роботи й потрапила в неприємну ситуацію через власну необачність, адже покладалася лише на усні домовленості й електронне листування.

До того ж американські мільярдери пропонують вакансію мрії для собачників. За 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік потрібно забезпечити "винятковий догляд" і увагу двом великим псам. Доглядач за тваринами подорожуватиме по світу разом із господарями.