Чоловік помер після 15 років роботи у компанії: колеги називають огидою те, як його "вшанували"
У своїй історії чоловік зазначив, що нещодавно трагічно пішов з життя його колега, якого він називає "чудовим хлопцем". Попри віддану службу, компанія вшанувала його пам'ять у досить суперечливий спосіб.
Реакція компанії на смерть свого співробітника, який пропрацював там 15 років, здивувала користувачів мережі. Керівництво вшанувало покійного, написавши лише два електронні листи, а також відразу опублікувало оголошення про відкриту вакансію. Детальніше про цей випадок написав анонімний користувач Reddit.
У вірусному дописі чоловік зазначив, що нещодавно трагічно пішов з життя один з його колег, якого він називає "чудовим хлопцем". Попри віддану службу, компанія вшанувала його пам'ять у досить суперечливий спосіб.
Написали всього два листи
Генеральний директор і голова фінансового відділу організації надіслали "сердечні листи" всім співробітникам. Там йшлося про те, що їм боляче, бо всі вони — "одна сім'я" За одно у зверненні до колективу детально описувалася нова посада, відкрита для всіх зацікавлених претендентів.
Дописувач Reddit був шокований від того, що компанія так швидко знайшла заміну багаторічному працівникові.
"15 років і лише 2 електронні листи… Мені потрібно вийти з цих клятих перегонів у ставках", — йдеться в повідомленні, яке стало вірусним, за лічені години зібравши понад 23 тисячі переглядів і тисячу коментарів.
Згодом автор історії оновив текст, доповнивши свою думку щодо цього випадку.
"Цей коментар спрямований на те, щоб продемонструвати, наскільки всі ми одноразові та замінні для компанії, в яку щодня інвестуємо 1/3 свого часу. Це радше ретроспективний погляд на мою особисту цінність і на те, що тепер вважаю цінним", — додав він.
Суперечливе рішення
Інтернет-користувачі почали ділитися своїми думками та дискутувати. Їхня реакція була неоднозначною: багато хто здивований тим, як швидко компанія розмістила оголошення про вакансію, тоді як інші підтримали це рішення, називаючи його необхідним за таких обставин.
- "Це станеться, навіть якщо генеральний директор помре. Бізнес буде працювати й надалі";
- "Я завжди кажу своїм колегам, щоб вони ніколи не ставили роботу вище за своє приватне життя. Якщо це не ваша компанія, воно того не варте";
- "Ми всі одноразові та замінні. Якщо вам 30 років, ви одружені й раптово помрете, то, швидше за все, партнер знайде вам заміну. Думаю, ваша відвертість спрямована не на компанію, а на усвідомлення того, наскільки коротким і примарним є життя".
Нагадаємо, раніше Фокус писав про 24-річну Камрін Спіну з Флориди (США), яка вирішила змінити місце роботи й потрапила в неприємну ситуацію через власну необачність, адже покладалася лише на усні домовленості й електронне листування.
До того ж американські мільярдери пропонують вакансію мрії для собачників. За 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік потрібно забезпечити "винятковий догляд" і увагу двом великим псам. Доглядач за тваринами подорожуватиме по світу разом із господарями.