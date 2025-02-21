У этих популярных собак самая длинная продолжительность жизни: эксперт назвал самых больших долгожителей (фото)

По словам ветеринара Амина Анвари, некоторые из них могут прожить даже до 20 лет.

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При выборе собаки важно обращать внимание на многие особенности. Если дома живут маленькие дети, стоит выбрать спокойную собаку, также следует учитывать наличие аллергии. Также следует обратить на продолжительность жизни, ведь собаки живут не так долго, как люди. Ветеринар Амир Анвари рассказал, какие породы обычно живут дольше — некоторые из них даже до 20 лет.

Топ пород с наибольшей продолжительностью жизни

Миниатюрный шнауцер, по словам ветеринара, в среднем живет от 12 до 16 лет. Это живая, активная, небольшая порода собак родом из Германии.

При правильном воспитании и дрессуре они будут хорошо себя чувствовать и в квартире, и в загородном доме, что делает их популярной породой собак. Хотя шнауцеры могут быть драчунами с другими собаками, представители этой породы могут хорошо ладить с детьми.

Миниатюрный шнауцер

Амир Анвари отметил, что таксы живут в среднем от 12 до 16 лет. Представители этой породы умные, отважные и преданные. Если их хорошо социализировать с раннего возраста, они также могут хорошо ладить как с детьми, так и с другими животными. Чтобы они жили как можно дольше, важно регулярно гулять с ними.

Такса Фото: Pinterest

Специалист рассказывает, что при правильном уходе джек-рассел-терьер может прожить от 13 до 18 лет. Они энергичны, дружелюбны, дерзкие и настойчивые, однако могут быть нетерпимыми к маленьким детям и другим животным.

Джек рассел терьер Фото: Daily Mail

Той-пудель в среднем живет от 14 до 18 лет, отмечает ветеринар. Это живая и активная порода, которая любит проводить время со своими хозяевами. Они чрезвычайно умны, хорошо поддаются дрессировке и очень быстро учатся новому. Они также очень легко адаптируются — это означает, что они будут себя хорошо чувствовать и в городе, и в сельской местности. Большинство из представителей этой породы при правильном уходе живут долго.

По словам Амира Анвари, чихуахуа могут жить от 15 до 20 лет. Это хорошие друзья, потому что они сильно привязываются к своим хозяевам, сообразительны и легко поддаются дрессировке. Их любят за небольшой размер, активность и энергичность.

Чихуахуа Фото: pinterest.com

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