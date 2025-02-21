У цих популярних собак найдовша тривалість життя: експерт назвав найбільших довгожителів (фото)

За словами ветеринара Аміна Анварі, деякі з них можуть прожити навіть до 20 років.

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При виборі собаки важливо звертати увагу на багато особливостей. Якщо вдома живуть маленькі діти, варто вибрати спокійну собаку, також слід враховувати наявність алергії. Також слід звернути на тривалість життя, адже собаки живуть не так довго, як люди. Ветеринар Амір Анварі розповів, які породи зазвичай живуть довше — деякі з них навіть до 20 років.

Топ порід з найбільшою тривалістю життя

Мініатюрний шнауцер, за словами ветеринара, в середньому живе від 12 до 16 років. Це жива, активна, невелика порода собак родом з Німеччини.

При правильному вихованні та дресурі вони добре почуватимуться і у квартирі, і й у заміському будинку, що робить їх популярною породою собак. Хоча шнауцери можуть бути забіяками з іншими собаками, представники цієї породи можуть добре ладити з дітьми.

Мініатюрний шнауцер

Амір Анварі зазначив, що такси живуть у середньому від 12 до 16 років. Представники цієї породи розумні, відважні та віддані. Якщо їх добре соціалізувати з раннього віку, вони також можуть добре ладнати як з дітьми, так і з іншими тваринами. Щоб вони жили якомога довше, важливо регулярно гуляти з ними.

Такса Фото: Pinterest

Фахівець розповідає, що при правильному догляді джек-рассел-тер'єр може прожити від 13 до 18 років. Вони енергійні, доброзичливі, зухвалі та наполегливі, однак можуть бути нетерпимими до маленьких дітей та інших тварин.

Джек рассел терьер Фото: Daily Mail

Той-пудель в середньому живе від 14 до 18 років, відмічає ветеринар. Це жива та активна порода, яка любить проводити час зі своїми господарями. Вони надзвичайно розумні, добре піддаються дресуванню і дуже швидко навчаються нового. Вони також дуже легко адаптуються — це означає, що вони будуть себе гарно почувати й у місті, й у сільській місцевості. Більшість з представників цієї породи при правильному догляді живуть довго.

За словами Аміра Анварі, чіхуахуа можуть жити від 15 до 20 років. Це гарні друзі, бо вони сильно прив'язуються до своїх господарів, кмітливі та легко піддаються дресуванню. Їх люблять за невеликий розмір, активність та енергійність.

Чіхуахуа Фото: pinterest.com

Раніше експерти розповідали про топ порід собак, з якими можна почуватись в безпеці. Вони захистять і господаря, і будинок.

Фахівці також ділились, які собаки найшвидші у світі. Вони енергійні й потребують багато фізичних навантажень.