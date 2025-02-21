Пассажирка самолета окропила самолет святой водой после ужасающей череды крушений (фото)

Дезире Солтер засняла, как перед полетом протирает обшивку самолета святой водой и читает молитву. Реакция людей на ее действия оказалась неоднозначной.

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Популярная TikTok-блогер Дезире Солтер стала популярной в сети после того, как перед посадкой на борт самолета JetBlue она необычно выразила свои переживания по поводу авиакатастроф.

Видео, опубликованное в TikTok с подписью "Во имя Иисуса, мы молимся… Аминь!", собрало более 5,7 миллиона просмотров и множество комментариев.

Реакция пользователей сети оказалась неоднозначной: одни поддержали Дезире, считая ее действия проявлением осторожности, другие же восприняли это с юмором.

"Нет, серьезно, я тебя не виню. Мы будем продолжать жить и не умрем!", "Я бы сразу почувствовал себя в большей безопасности на этом рейсе", — писали они.

Видео, опубликованное в TikTok с подписью "Во имя Иисуса, мы молимся… Аминь!" Фото: TikTok

Этот поступок девушки вызван недавним инцидентом с самолетом авиакомпании Delta. В начале недели лайнер Bombardier CRJ-900 канадского производства перевернулся при посадке на обледеневшую взлетно-посадочную полосу. В результате аварии пострадали 15 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Несмотря на это, все 80 пассажиров рейса остались живы.

Эксперты сравнивают этот инцидент с чудесным приводнением рейса US Airways в реке Гудзон в 2009 году.

"Этот случай можно рассматривать как положительный, ведь фюзеляж самолета остался целым, а CRJ-900 подтвердил свою надежность", — отметила эксперт в области авиации.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка заметила угрозу в названии Wi-Fi. Кендра Мур первой увидела подозрительное название сети и сообщила об этом экипажу. Власти незамедлительно отреагировали: самолет вернулся к выходу на посадку, а людей эвакуировали.

Также стало известно, что сотни пассажиров застряли на снежном острове на несколько дней. Одному из путешественников потребовалась экстренная медицинская помощь. После посадки медики забрали его в больницу, но из-за сильного ветра остальные пассажиры и экипаж застряли в аэропорту посреди снежной бури.