Пасажирка літака окропила літак святою водою після жахливої низки катастроф (фото)
Дезіре Солтер зняла, як перед польотом протирає обшивку літака святою водою і читає молитву. Реакція людей на її дії виявилася неоднозначною.
Популярна TikTok-блогерка Дезіре Солтер стала популярною в мережі після того, як перед посадкою на борт літака JetBlue вона незвично висловила свої переживання з приводу авіакатастроф.
Відео, опубліковане в TikTok із підписом "В ім'я Ісуса, ми молимося... Амінь!", зібрало понад 5,7 мільйона переглядів і безліч коментарів.
Реакція користувачів мережі виявилася неоднозначною: одні підтримали Дезіре, вважаючи її дії проявом обережності, інші ж сприйняли це з гумором.
"Ні, серйозно, я тебе не звинувачую. Ми продовжуватимемо жити і не помремо!", "Я б одразу відчув себе в більшій безпеці на цьому рейсі", — писали вони.
Цей вчинок дівчини викликаний нещодавнім інцидентом із літаком авіакомпанії Delta. На початку тижня лайнер Bombardier CRJ-900 канадського виробництва перекинувся під час посадки на злітно-посадкову смугу, що обледеніла. Унаслідок аварії постраждали 15 осіб, троє з яких перебувають у критичному стані. Незважаючи на це, всі 80 пасажирів рейсу залишилися живі.
Експерти порівнюють цей інцидент із дивовижним приводненням рейсу US Airways у річці Гудзон 2009 року.
"Цей випадок можна розглядати як позитивний, адже фюзеляж літака залишився цілим, а CRJ-900 підтвердив свою надійність", — зазначила експерт у галузі авіації.
Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка помітила загрозу в назві Wi-Fi. Кендра Мур першою побачила підозрілу назву мережі і повідомила про це екіпажу. Влада негайно відреагувала: літак повернувся до виходу на посадку, а людей евакуювали.
Також стало відомо, що сотні пасажирів застрягли на сніговому острові на кілька днів. Одному з мандрівників знадобилася екстрена медична допомога. Після посадки медики забрали його в лікарню, але через сильний вітер інші пасажири та екіпаж застрягли в аеропорту посеред снігової бурі.