Были только стены: супруги превратили сарай в уютный "дом мечты" (фото, видео)

Натали и Джордан Холланд мечтали о просторном и спокойном месте вдали от городской суеты, но не хотели влезать в долги. Супруги заказали готовый сборный сарай, который за три месяца переделали в жилой дом.

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Супруги Натали и Джордан Холланд из США нашли уникальное решение жилищного вопроса, превратив простой сарай в комфортный дом для своей семьи из шести человек. Их история быстро завоевала популярность в соцсетях и стала вдохновением для тысяч людей, мечтающих о доступном и уютном жилье. Об этом пишет Realtor.

Менее года назад семья жила в Хьюстоне, но мечтала о просторном и спокойном месте вдали от городской суеты. В поисках подходящего жилья они нашли участок в Южной Каролине и решили построить собственный дом. Однако вместо традиционного строительства или аренды временного жилья они выбрали необычное и бюджетное решение – переоборудовать сборный сарай площадью 768 квадратных футов (около 71 кв. м).

Не желая влезать в долги, Натали и Джордан заказали готовый сборный сарай, который был доставлен прямо на их участок. В нем изначально были только стены, двери, окна, крыша и два чердака, а все остальное они обустроили самостоятельно.

Супруги заказали готовый сборный сарай Фото: Natalie Holland На ремонт ушло 3 месяца Фото: Natalie Holland

В течение трех месяцев супруги превратили сарай в полноценное жилье, продумав каждую деталь.

"Мы узнали, что можно жить в небольшом доме, красивом и наполненном любимыми вещами, не влезая в долги", – рассказала Натали.

Пара заранее подготовила участок, очистив его и возведя приподнятый фундамент на блоках. Внутри они отказались от одного чердака, чтобы сделать потолки выше, а также добавили окна для большего количества естественного света.

Дом включает в себя спальню с детской кроваткой, чердак для старших сыновей, ванную комнату с душем, а также просторную кухню, ставшую гордостью Натали. На ней разместились полноценная плита, мойка, кладовая, обеденный остров и встроенная скамья с местами для хранения.

Новая кухня Фото: Natalie Holland Новая гостиная Фото: Natalie Holland

Дополнительное пространство было использовано максимально эффективно: под лестницей разместили стиральную машину и сушилку, в шкафу у входа – принтер, роутер и одежду, а верхние кухонные шкафы служат местом для хранения школьных принадлежностей и игрушек.

История Холландов быстро стала вирусной: их видео на YouTube набрало тысячи просмотров, а Натали начали приглашать в подкасты для рассказа о своем опыте. Люди, ищущие бюджетные решения для жилья – от молодых семей до пенсионеров и пострадавших от стихийных бедствий – стали обращаться к Натали за советами.

В ответ на многочисленные запросы пара опубликовала план своего дома на сайте JadeMagnolia.com. Там же они делятся советами по зонированию и получению разрешений, помогая другим реализовать мечту о доступном и уютном жилье.

"Жить в доме, который вы любите, – это американская мечта. И это может быть проще и дешевле, чем многим кажется", – сказала Натали.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.