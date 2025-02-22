Були тільки стіни: подружжя перетворило сарай на затишний "дім мрії" (фото, відео)

Наталі та Джордан Голланд мріяли про просторе і спокійне місце далеко від міської метушні, але не хотіли влазити в борги. Подружжя замовило готовий збірний сарай, який за три місяці переробили на житловий будинок.

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Подружжя Наталі та Джордан Голланд зі США знайшло унікальне розв'язання житлового питання, перетворивши простий сарай на комфортний будинок для своєї сім'ї з шести осіб. Їхня історія швидко завоювала популярність у соцмережах і стала натхненням для тисяч людей, які мріють про доступне і затишне житло. Про це пише Realtor.

Менше ніж рік тому сім'я жила в Г'юстоні, але мріяла про просторе і спокійне місце далеко від міської метушні. У пошуках відповідного житла вони знайшли ділянку в Південній Кароліні і вирішили побудувати власний будинок. Однак замість традиційного будівництва або оренди тимчасового житла вони обрали незвичайне і бюджетне рішення — переобладнати збірний сарай площею 768 квадратних футів (близько 71 кв. м).

Не бажаючи влазити в борги, Наталі та Джордан замовили готовий збірний сарай, який доставили прямо на їхню ділянку. У ньому спочатку були тільки стіни, двері, вікна, дах і два горища, а все інше вони облаштували самостійно.

Подружжя замовило готовий збірний сарай Фото: Natalie Holland На ремонт пішло 3 місяці Фото: Natalie Holland

Протягом трьох місяців подружжя перетворило сарай на повноцінне житло, продумавши кожну деталь.

"Ми дізналися, що можна жити в невеликому будинку, красивому і наповненому улюбленими речами, не влізаючи в борги", — розповіла Наталі.

Пара заздалегідь підготувала ділянку, очистивши її й звівши піднятий фундамент на блоках. Усередині вони відмовилися від одного горища, щоб зробити стелі вищими, а також додали вікна для більшої кількості природного світла.

Будинок включає в себе спальню з дитячим ліжечком, горище для старших синів, ванну кімнату з душем, а також простору кухню, що стала гордістю Наталі. На ній розмістилися повноцінна плита, мийка, комора, обідній острів і вбудована лава з місцями для зберігання.

Нова кухня Фото: Natalie Holland Нова вітальня Фото: Natalie Holland

Додатковий простір було використано максимально ефективно: під сходами розмістили пральну машину і сушарку, у шафі біля входу — принтер, роутер і одяг, а верхні кухонні шафи слугують місцем для зберігання шкільного приладдя та іграшок.

Історія Голландів швидко стала вірусною: їхнє відео на YouTube набрало тисячі переглядів, а Наталі почали запрошувати в подкасти для розповіді про свій досвід. Люди, які шукають бюджетні рішення для житла — від молодих сімей до пенсіонерів і постраждалих від стихійного лиха — почали звертатися до Наталі за порадами.

У відповідь на численні запити пара опублікувала план свого будинку на сайті JadeMagnolia.com. Там же вони діляться порадами щодо зонування та отримання дозволів, допомагаючи іншим реалізувати мрію про доступне і затишне житло.

"Жити в будинку, який ви любите, — це американська мрія. І це може бути простіше і дешевше, ніж багатьом здається", — сказала Наталі.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.