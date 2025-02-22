Запутались в имени сына: воспитательница детского сада поделилась необычной историей

Женщина отметила, что имя Килиан (Kilian) набирает популярность среди молодых родителей, однако не все из них пишут его правильно. Пользователи соцсетей были поражены этой необычной историей.

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Воспитательница детского сада из Германии рассказала на платформе Reddit о необычном случае. Родители одного из воспитанников не могут определиться с правильным написанием имени своего сына.

По ее словам, имя Килиан (Kilian) становится все популярнее среди молодых родителей, и в ее группе уже есть несколько детей с таким именем. Однако новый ученик вызвал у нее недоумение — его имя было записано как Кейлан (Keylan). Когда воспитательница выразила сомнение, отец ребенка быстро пояснил, что это "французский вариант написания".

Но настоящая путаница началась позже: во время мероприятия, когда родители принесли семейные фотографии, оказалось, что на одних снимках имя мальчика подписано как Кейлан (Keylan), а на других — Келиан (Kelyan).

"Я была в шоке, когда перевернула одну фотографию и увидела имя "Kelyan". Перевернула другую — "Keylan". Оказалось, что мама сама использует оба варианта", — рассказала женщина.

По ее словам, официальное имя ребенка — Кейлан (Keylan), но даже его родители, похоже, не могут его запомнить. Она предположила, что у матери может быть дислексия, но также отметила, что современные технологии позволяют легко проверить правильное написание имени.

История вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи поделились своими похожими случаями. Один человек признался, что его мать до сих пор пишет его имя неправильно, хотя ему уже 52 года. Другой вспомнил знакомую по имени Шанайя, которая предпочитала писать свое имя как Шайна, что вызывало у окружающих недоумение.

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