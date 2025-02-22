Заплуталися в імені сина: вихователька дитячого садка поділилася незвичайною історією

Жінка зазначила, що ім'я Кіліан (Kilian) набирає популярності серед молодих батьків, проте не всі з них пишуть його правильно. Користувачі соцмереж були вражені цією незвичайною історією.

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Вихователька дитячого садка з Німеччини розповіла на платформі Reddit про незвичайний випадок. Батьки одного з вихованців не можуть визначитися з правильним написанням імені свого сина.

За її словами, ім'я Кіліан (Kilian) стає дедалі популярнішим серед молодих батьків, і в її групі вже є кілька дітей з таким ім'ям. Однак новий учень викликав у неї подив — його ім'я було записано як Кейлан (Keylan). Коли вихователька висловила сумнів, батько дитини швидко пояснив, що це "французький варіант написання".

Але справжня плутанина почалася пізніше: під час заходу, коли батьки принесли сімейні фотографії, виявилося, що на одних знімках ім'я хлопчика підписано як Кейлан (Keylan), а на інших — Келіан (Kelyan).

"Я була в шоці, коли перевернула одну фотографію і побачила ім'я "Kelyan". Перевернула іншу — "Keylan". Виявилося, що мама сама використовує обидва варіанти", — розповіла жінка.

За її словами, офіційне ім'я дитини — Кейлан (Keylan), але навіть її батьки, схоже, не можуть його запам'ятати. Вона припустила, що в матері може бути дислексія, але також зазначила, що сучасні технології дають змогу легко перевірити правильне написання імені.

Історія викликала жваве обговорення в соцмережах. Багато користувачів поділилися своїми схожими випадками. Один чоловік зізнався, що його мати досі пише його ім'я неправильно, хоча йому вже 52 роки. Інший згадав знайому на ім'я Шанайя, яка вважала за краще писати своє ім'я як Шайна, що викликало в оточуючих подив.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який ніколи не був одружений, став "батьком" для більш ніж 700 дітей. Ван Ванлінь знаходив безхатченків, забезпечував їх житлом і оплачував дорогу додому. Тим, хто не міг повернутися до рідних, він ставав прийомним батьком. У його квартирі іноді проживало до 20 дітей одночасно.

Також стало відомо, що подружжя возз'єдналося із собакою через 7 років після її викрадення. У 2017 році Ріта і Філіп Поттер втратили свого улюбленого лабрадора на прізвисько Дейзі. За словами свідків, зловмисники схопили домашню тварину під час прогулянки на задньому дворі, посадили її в авто і зникли.