Студентка лучшего в мире университета рассказала, что там на самом деле происходит

22-летняя Эбигейл Мак, которая поступила в Гарвард на факультет государственного управления и философии, поделилась собственным опытом, раскрыв неприятные факты об университете с многолетней историей и неизменными традициями.

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Для многих людей поступление в Гарвардский университет (США), который входит в Лигу Плюща, — это вершина образования. Впрочем, туда попадает менее четырех процентов абитуриентов, поэтому для большинства это заведение так и остается несбыточной мечтой. Возможно, если бы у них была возможность хоть немного поучиться там, они бы объективнее оценивали реальность. Сделать это попыталась Эбигейл Мак и поделилась опытом в TikTok.

22-летняя студентка, поступившая на факультет государственного управления и философии, рассказала, как это на самом деле — жить в кампусе одного из самых престижных в мире университетов с многолетней историей и неизменными традициями.

Гарвард не лишен недостатков

Эбигейл из Бриджуотера (штат Массачусетс) говорит, что поступление в Гарвард — это ее детская мечта. Девушка, несомненно, благодарна за возможность учиться во всемирно известном заведении, но "это не значит, что оно лишено недостатков".

В своем видео, собравшем более 10,5 миллионов просмотров и 1,1 миллиона лайков, студентка говорит, что Гарвард не выдает стипендий, в корпусах часто снуют туристы из разных уголков мира, а домашние задания — это как "работа на полную ставку".

Гарвардский университет Фото: Unplash

Однако шокировало интернет другое утверждение Эбигейл, будто в стенах учебного заведения живут мыши и крысы. Студентка вспоминает, что видела грызунов собственными глазами, когда на первом курсе жила в общежитии. Еще одна ее претензия заключается в том, что в столовых образовательного учреждения каждый вечер подают одну и ту же пищу — в основном это мясные, рыбные и веганские блюда.

Студенты очень одаренные

"Несмотря на это, я любил Гарвард. Люди здесь одни из самых умных, которых я когда-либо встречала. Они невероятно одаренные. Обучение в такой среде изменило мою жизнь", — призналась Эбигейл Мак в интервью журналу Newsweek.

Напомним, студент одного из технологических университетов Китая сжег общежитие после того, как его сосед вернулся в комнату раньше ожидаемого и застал парня за развлечениями с секс-куклой.

Фокус также писал о том, как студентка купила на секонд-хенде мешок с безделушками и получила сюрприз.