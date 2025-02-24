Студентка найкращого в світі університету розказала, що там насправді відбувається

22-річна Ебігейл Мак, яка вступила в Гарвард на факультет державного управління та філософії, поділилась власним досвідом, розкривши неприємні факти про заклад з багаторічною історією та незмінними традиціями.

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Для багатьох людей вступ до Гарвардського університету (США), який входить до Ліги Плюща, — це вершина освіти. Втім, туди потрапляє менш ніж чотири відсотки абітурієнтів, тож для більшості цей заклад так і залишається нездійсненою мрією. Можливо, якби у них була можливість хоч трохи понавчались там, вони б об’єктивніше оцінювали реальність. Зробите це спробувала Ебігейл Мак й поділилась досвідом у TikTok.

22-річна студентка, яка вступила на факультет державного управління та філософії, розказала, як це насправді — жити в кампусі одного з найпрестижніших у світі університетів з багаторічною історією та незмінними традиціями.

Гарвард не позбавлений недоліків

Ебігейл з Бриджуотера (штат Массачусетс) каже, що вступ до Гарварду — це її дитяча мрія. Дівчина, безсумнівно, вдячна за можливість навчатися у всесвітньо відомому закладі, але "це не означає, що він позбавлений недоліків".

У своєму відео, що зібрало понад 10,5 мільйонів переглядів та 1,1 мільйона вподобайок, студентка каже, що Гарвард не видає стипендій, в корпусах часто сновигають туристи з різних куточків світу, а домашні завдання — це як "робота на повну ставку".

Гарвардський університет Фото: Unplash

Однак шокувало інтернет інше твердження Ебігейл, буцімто у стінах навчального закладу живуть миші та щури. Студентка згадує, що бачила гризунів на власні очі, коли на першому курсі жила в гуртожитку. Ще одна її претензія полягає в тому, що в їдальнях освітнього закладу щовечора подають одну й ту ж саму їжу — переважно це м'ясні, рибні та веганські страви.

Студенти дуже обдаровані

"Попри все, я любив Гарвард. Люди тут одні з найрозумніших, яких я коли-небудь зустрічала. Вони неймовірно обдаровані. Навчання у такому середовищі змінило моє життя", — зізналась Ебігейл Мак в інтерв'ю журналу Newsweek.

Нагадаємо, студент одного з технологічних університетів Китаю спалив гуртожиток після того, як його сусід повернувся до кімнати раніше очікуваного та застав хлопця за розвагами з секс-лялькою.

Фокус також писав про те, як студентка купила на секонд-хенді мішок з дрібничками й отримала сюрприз.