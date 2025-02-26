Есть по всему миру: мужчина заметил "вечный огонь" в водопаде (видео)

Путешественник Майк Лафран случайно нашел уникальное место. Парень заметил, что в небольшом гроте под водопадом горит огонь. Он снял это редкое зрелище на камеру.

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Наша планета полна удивительных природных явлений, и среди них особое место занимают так называемые "вечные огни" — непрекращающиеся костры, подпитываемые ресурсами Земли. Эти природные феномены поражают ученых и путешественников по всему миру. Об этом пишет Lad Bible.

Одним из таких мест стал водопад Вечного огня в штате Нью-Йорк, США. Путешественник Майк Лафран случайно наткнулся на этот уникальный объект, где в небольшом гроте под водопадом горит огонь. Он запечатлел это редкое явление на камеру.

Но этот водопад — лишь один из многих "вечных огней", разбросанных по всему земному шару. Всего известно 14 таких мест, каждое из которых обладает своей уникальной историей и природными особенностями. Расскажем о некоторых из них.

Дарваза, Туркменистан

Огромный огненный кратер, известный как "Врата ада" Фото: Merdan Velhanov

Огромный огненный кратер, известный как "Врата ада", горит с 1980-х годов. Его появление связано с неудачной попыткой советских инженеров сжечь утечку природного газа.

Джхария, Индия

Подземные пожары в угольном месторождении бушуют с 1916 года Фото: Pikabu

Подземные пожары в этом угольном месторождении бушуют с 1916 года, создавая серьезные экологические проблемы.

Сентрейлия, США

С 1962 года в заброшенной угольной шахте горит подземный пожар Фото: ABC News

С 1962 года в заброшенной угольной шахте горит подземный пожар, сделавший город почти необитаемым.

Лорел-Ран, США

Огонь продолжает разрушать местность с 1915 года Фото: Business Insider

Огонь в угольном пласте возле Лорел-Ран тлеет с 1915 года, продолжая разрушать местность.

Нью-Страйтсвилл, США

Пожар, возникший в результате забастовки шахтеров в 1884 году, до сих пор не погас Фото: Working Class History

Пожар, возникший в результате забастовки шахтеров в 1884 году, до сих пор не погас.

Ранее Фокус сообщал, что целый город может быть поглощен гигантской воронкой. За последние несколько месяцев карстовые воронки стали увеличиваться в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым кварталам. Несколько домов уже разрушены.

Также стало известно, что крошечное островное государство стало самым богатым, а потом потеряло все. В период экономического расцвета правительство предоставляло гражданам бесплатное образование, медицинские услуги и транспорт. Люди жили в достатке, а уровень благосостояния был настолько высок, что, по слухам, начальник полиции позволил себе купить Lamborghini.