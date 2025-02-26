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МирФан

Есть по всему миру: мужчина заметил "вечный огонь" в водопаде (видео)

Водопад Вечного огня, вечный огонь, природное явление, постоянно горит огонь, мужчина заметил "вечный огонь", горит город, огненный кратер,
Фото: YouTube | Водопад Вечного огня в штате Нью-Йорк

Путешественник Майк Лафран случайно нашел уникальное место. Парень заметил, что в небольшом гроте под водопадом горит огонь. Он снял это редкое зрелище на камеру.

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Наша планета полна удивительных природных явлений, и среди них особое место занимают так называемые "вечные огни" — непрекращающиеся костры, подпитываемые ресурсами Земли. Эти природные феномены поражают ученых и путешественников по всему миру. Об этом пишет Lad Bible.

Одним из таких мест стал водопад Вечного огня в штате Нью-Йорк, США. Путешественник Майк Лафран случайно наткнулся на этот уникальный объект, где в небольшом гроте под водопадом горит огонь. Он запечатлел это редкое явление на камеру.

Но этот водопад — лишь один из многих "вечных огней", разбросанных по всему земному шару. Всего известно 14 таких мест, каждое из которых обладает своей уникальной историей и природными особенностями. Расскажем о некоторых из них.

Дарваза, Туркменистан

Водопад Вечного огня, вечный огонь, природное явление, постоянно горит огонь, мужчина заметил "вечный огонь", горит город, огненный кратер, Fullscreen
Огромный огненный кратер, известный как "Врата ада"
Фото: Merdan Velhanov

Огромный огненный кратер, известный как "Врата ада", горит с 1980-х годов. Его появление связано с неудачной попыткой советских инженеров сжечь утечку природного газа.

Джхария, Индия

Водопад Вечного огня, вечный огонь, природное явление, постоянно горит огонь, мужчина заметил "вечный огонь", горит город, огненный кратер, Fullscreen
Подземные пожары в угольном месторождении бушуют с 1916 года
Фото: Pikabu

Подземные пожары в этом угольном месторождении бушуют с 1916 года, создавая серьезные экологические проблемы.

Сентрейлия, США

Водопад Вечного огня, вечный огонь, природное явление, постоянно горит огонь, мужчина заметил "вечный огонь", горит город, огненный кратер, Fullscreen
С 1962 года в заброшенной угольной шахте горит подземный пожар
Фото: ABC News

С 1962 года в заброшенной угольной шахте горит подземный пожар, сделавший город почти необитаемым.

Лорел-Ран, США

Водопад Вечного огня, вечный огонь, природное явление, постоянно горит огонь, мужчина заметил "вечный огонь", горит город, огненный кратер, Fullscreen
Огонь продолжает разрушать местность с 1915 года
Фото: Business Insider

Огонь в угольном пласте возле Лорел-Ран тлеет с 1915 года, продолжая разрушать местность.

Нью-Страйтсвилл, США

Водопад Вечного огня, вечный огонь, природное явление, постоянно горит огонь, мужчина заметил "вечный огонь", горит город, огненный кратер, Fullscreen
Пожар, возникший в результате забастовки шахтеров в 1884 году, до сих пор не погас
Фото: Working Class History

Пожар, возникший в результате забастовки шахтеров в 1884 году, до сих пор не погас.

Ранее Фокус сообщал, что целый город может быть поглощен гигантской воронкой. За последние несколько месяцев карстовые воронки стали увеличиваться в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым кварталам. Несколько домов уже разрушены.

Также стало известно, что крошечное островное государство стало самым богатым, а потом потеряло все. В период экономического расцвета правительство предоставляло гражданам бесплатное образование, медицинские услуги и транспорт. Люди жили в достатке, а уровень благосостояния был настолько высок, что, по слухам, начальник полиции позволил себе купить Lamborghini.