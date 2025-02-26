Є по всьому світу: чоловік помітив "вічний вогонь" у водоспаді (відео)

Мандрівник Майк Лафран випадково знайшов унікальне місце. Хлопець помітив, що в невеликому гроті під водоспадом горить вогонь. Він зняв це рідкісне видовище на камеру.

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Наша планета сповнена дивовижних природних явищ, і серед них особливе місце посідають так звані "вічні вогні" — безперервні багаття, які підживлюються ресурсами Землі. Ці природні феномени вражають учених і мандрівників по всьому світу. Про це пише Lad Bible.

Одним із таких місць став водоспад Вічного вогню в штаті Нью-Йорк, США. Мандрівник Майк Лафран випадково натрапив на цей унікальний об'єкт, де в невеликому гроті під водоспадом горить вогонь. Він зафіксував це рідкісне явище на камеру.

Але цей водоспад — лише один із багатьох "вічних вогнів", розкиданих по всій земній кулі. Загалом відомо 14 таких місць, кожне з яких має свою унікальну історію і природні особливості. Розповімо про деякі з них.

Дарваза, Туркменістан

Величезний вогняний кратер, відомий як "Врата пекла" Фото: Merdan Velhanov

Величезний вогняний кратер, відомий як "Врата пекла", горить із 1980-х років. Його поява пов'язана з невдалою спробою радянських інженерів спалити витік природного газу.

Джхарія, Індія

Підземні пожежі у вугільному родовищі вирують із 1916 року Фото: Pikabu

Підземні пожежі в цьому вугільному родовищі вирують з 1916 року, створюючи серйозні екологічні проблеми.

Сентрейлія, США

З 1962 року в покинутій вугільній шахті горить підземна пожежа Фото: ABC News

З 1962 року в покинутій вугільній шахті горить підземна пожежа, яка зробила місто майже безлюдним.

Лорел-Ран, США

Вогонь продовжує руйнувати місцевість з 1915 року Фото: FBI

Вогонь у вугільному пласті біля Лорел-Ран тліє з 1915 року, продовжуючи руйнувати місцевість.

Нью-Страйтсвілл, США

Пожежа, що виникла внаслідок страйку шахтарів 1884 року, досі не згасла Фото: Working Class History

Пожежа, що виникла внаслідок страйку шахтарів 1884 року, досі не згасла.

Раніше Фокус повідомляв, що ціле місто може бути поглинуте гігантською воронкою. За останні кілька місяців карстові воронки стали збільшуватися в геометричній прогресії, наближаючись до житлових кварталів. Кілька будинків уже зруйновано.

Також стало відомо, що крихітна острівна держава стала найбагатшою, а потім втратила все. У період економічного розквіту уряд надавав громадянам безоплатну освіту, медичні послуги та транспорт. Люди жили в достатку, а рівень добробуту був настільки високий, що, за чутками, начальник поліції дозволив собі купити Lamborghini.