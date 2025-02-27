Особенная семья: мужчина построил небольшую деревню для 16 жен и 104 детей (видео)

Для каждой из жен построен отдельный дом. Семья занимается сельским хозяйством, выращивая кукурузу, бобы, маниоку и бананы, что позволяет им обеспечивать себя всем необходимым.

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В небольшом поселении в Нджомбе, Танзания, проживает человек с уникальной семьей – 83-летний Мзее Эрнесто Муинучи Капинга. Он состоит в браке с 16 женщинами, имеет 104 ребенка и 144 внука, создав вокруг себя целую общину. Об этом пишет Oddity Central.

Семья Эрнесто живет в гармонии, следуя установленному порядку. Для каждой из жен построен отдельный дом, а вся семья занимается сельским хозяйством, выращивая кукурузу, бобы, маниоку и бананы, что позволяет им обеспечивать себя всем необходимым.

По словам Капинги, идея создания большой семьи пришла к нему по настоянию отца. В 1961 году он женился впервые, но отец убедил его, что одного брака недостаточно. В итоге на пике своей полигамной жизни Эрнесто был мужем 20 женщин. Со временем некоторые жены ушли, другие скончались, но 16 из них продолжают жить с ним.

"Здесь у каждого своя роль, нет конкуренции. Мы вместе работаем, вместе едим, вместе растим детей", — рассказал Капинга.

83-летний Мзее Эрнесто Муинучи Капинга Фото: YouTube

Мужчина признался, что иногда путает имена своих многочисленных детей и внуков, но всегда узнает их по лицам.

Несмотря на утрату 40 детей из-за болезней и несчастных случаев, он продолжает заботиться о своей огромной семье. Его жены утверждают, что в семье царит мир, а все возникающие вопросы решаются с помощью открытых обсуждений и мудрого совета главы семейства.

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