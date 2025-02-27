Особлива сім'я: чоловік побудував невелике село для 16 дружин і 104 дітей (відео)

Для кожної з дружин побудовано окремий будинок. Сім'я займається сільським господарством, вирощуючи кукурудзу, боби, маніоку і банани, що дає змогу їм забезпечувати себе всім необхідним.

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У невеликому поселенні в Нджомбі, Танзанія, мешкає чоловік з унікальною сім'єю — 83-річний Мзее Ернесто Муінучі Капінга. Він одружений із 16 жінками, має 104 дитини та 144 онуки, створивши навколо себе цілу громаду. Про це пише Oddity Central.

Сім'я Ернесто живе в гармонії, дотримуючись встановленого порядку. Для кожної з дружин побудовано окремий будинок, а вся сім'я займається сільським господарством, вирощуючи кукурудзу, боби, маніоку і банани, що дає змогу їм забезпечувати себе всім необхідним.

За словами Капінгі, ідея створення великої родини прийшла до нього за наполяганням батька. У 1961 році він одружився вперше, але батько переконав його, що одного шлюбу недостатньо. У підсумку на піку свого полігамного життя Ернесто був чоловіком 20 жінок. Згодом деякі дружини пішли, інші померли, але 16 із них продовжують жити з ним.

"Тут у кожного своя роль, немає конкуренції. Ми разом працюємо, разом їмо, разом ростимо дітей", — розповів Капінга.

83-річний Мзее Ернесто Муїнучі Капінга Фото: YouTube

Чоловік зізнався, що іноді плутає імена своїх численних дітей та онуків, але завжди впізнає їх за обличчями.

Попри втрату 40 дітей через хвороби та нещасні випадки, він продовжує піклуватися про свою величезну родину. Його дружини стверджують, що в сім'ї панує мир, а всі питання, що виникають, вирішуються за допомогою відкритих обговорень і мудрої поради глави сімейства.

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