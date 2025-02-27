Хозяйка не понимала, что происходит с кошкой: спустя часы ее ожидал сюрприз (видео)

Сара Смит заметила, что ее кошка сидит на диване в необычной позе. Вскоре животное начало следовать за хозяйкой по всей квартире. Однако то, что произошло дальше, поразило не только женщину, но пользователей соцсетей.

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Пользовательница TikTok Сара Смит была озадачена странным поведением своей кошки. Вскоре женщина испытала невероятное удивление. Об этом она рассказала в одном из своих видео.

Сара Смит стала свидетельницей трогательного момента – ее кошка родила шестерых котят, а перед этим демонстрировала странное поведение, будто предчувствуя важное событие.

В своем видео, ставшем вирусным, Сара поделилась процессом рождения котят. Вначале кошка сидела на диване в необычной позе, а затем последовала за хозяйкой по дому, словно ища поддержки. Вскоре она вернулась в подготовленное место – коробку с одеялом, где и появились на свет шесть маленьких котят.

Видео собрало почти 700 тысяч просмотров и вызвало волну эмоций среди пользователей. Многие комментаторы восхитились моментом, отметив, насколько доверительно кошка отнеслась к своей хозяйке. Однако некоторые заметили, что мать-кошка выглядела изможденной после родов.

"О боже, я никогда этого раньше не видел, спасибо", "Она очаровательна, и котята тоже", "Красивая кошка, это потрясающе, когда они хотят, чтобы ты разделил с ними процесс", "Природа так прекрасна", — писали они.

Кроме восторженных отзывов, в комментариях развернулась дискуссия о важности стерилизации домашних животных. Пользователи напомнили, что нежелательные пометы часто приводят к перенаселенности приютов и эвтаназии невинных котят. По данным RSPCA, более половины владельцев кошек сталкиваются с трудностями при поиске дома для потомства, а часть из них вынуждена обращаться в центры спасения.

Ранее Фокус сообщал, что женщина держит на руках гигантского белого кролика. Пользователи соцсетей спорили о подлинности вирусного ролика. Некоторые всерьез поверили в существование необычного животного, другие же отнеслись к кадрам с юмором.

Также стало известно, что кошка "села" в поезд и проехала 28 километров до другого города. Майкл Харди заметил, что Тилли движется по железной дороге. Вскоре стало ясно, что она запрыгнула в вагон поезда и отправилась в столицу.