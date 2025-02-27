Господиня не розуміла, що відбувається з кішкою: через години на неї чекав сюрприз (відео)

Сара Сміт помітила, що її кішка сидить на дивані в незвичайній позі. Незабаром тварина почала слідувати за господинею по всій квартирі. Однак те, що сталося далі, вразило не тільки жінку, а й користувачів соцмереж.

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Користувачка TikTok Сара Сміт була спантеличена дивною поведінкою своєї кішки. Незабаром жінка відчула неймовірне здивування. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео.

Сара Сміт стала свідком зворушливого моменту — її кішка народила шістьох кошенят, а перед цим демонструвала дивну поведінку, ніби передчуваючи важливу подію.

У своєму відео, що стало вірусним, Сара поділилася процесом народження кошенят. Спочатку кішка сиділа на дивані в незвичній позі, а потім пішла за господинею по дому, немов шукаючи підтримки. Незабаром вона повернулася в підготовлене місце — коробку з ковдрою, де і з'явилися на світ шість маленьких кошенят.

Відео зібрало майже 700 тисяч переглядів і викликало хвилю емоцій серед користувачів. Багато коментаторів захопилися моментом, зазначивши, наскільки довірливо кішка поставилася до своєї господині. Однак дехто помітив, що мати-кішка виглядала виснаженою після пологів.

"О боже, я ніколи цього раніше не бачив, спасибі", "Вона чарівна, і кошенята теж", "Красива кішка, це приголомшливо, коли вони хочуть, щоб ти розділив із ними процес", "Природа така прекрасна", — писали вони.

Крім захоплених відгуків, у коментарях розгорнулася дискусія про важливість стерилізації домашніх тварин. Користувачі нагадали, що небажані виводки часто призводять до перенаселеності притулків і евтаназії невинних кошенят. За даними RSPCA, більше як половина власників кішок стикаються з труднощами під час пошуку будинку для потомства, а частина з них змушена звертатися до центрів порятунку.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка тримає на руках гігантського білого кролика. Користувачі соцмереж сперечалися про справжність вірусного ролика. Деякі серйозно повірили в існування незвичайної тварини, інші ж поставилися до кадрів з гумором.

Також стало відомо, що кішка "сіла" в поїзд і проїхала 28 кілометрів до іншого міста. Майкл Гарді помітив, що Тіллі рухається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до столиці.