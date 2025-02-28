Настоящая пытка: жители британского города слышат загадочный бесконечный шум из моря (фото)

Люди уже шесть дней подряд каждые 13 секунд слышат звук сирены. Как выяснилось, причиной стала неисправность датчика на маяке, который ошибочно распознает ясную погоду как туманную.

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Жители, проживающие вблизи исторического маяка Лонгшипс, расположенного у побережья Лэндс-Энд в Корнуолле, оказались в непростой ситуации. Уже шесть дней подряд сигнальная система маяка, предназначенная для предупреждения судов о густом тумане, безостановочно срабатывает каждые 13 секунд, создавая постоянный громкий шум. Об этом пишет Daily Star.

Маяк Лонгшипс, построенный в XIX веке, был автоматизирован в 1985 году, после чего система самостоятельно определяет наличие тумана и включает сирену при плохой видимости. Однако в этот раз тревожный сигнал звучит без причины, мешая местным жителям отдыхать и спать по ночам.

Как выяснилось, причина неисправности кроется в сбое датчика тумана, который ошибочно распознает ясную погоду как туманную. Представители Trinity House, организации, отвечающей за навигационные огни Великобритании, подтвердили проблему и сообщили, что ждут поставки новой детали для замены неисправного механизма. Однако точные сроки ремонта пока неизвестны – инженеры смогут добраться до маяка только при благоприятных погодных условиях, что в прибрежной зоне бывает не всегда.

Инженеры смогут добраться до маяка только при благоприятных погодных условиях Фото: Cornwall Live

Тем временем раздраженные жители активно обсуждают проблему в социальных сетях. Одни предлагают установить дистанционный выключатель, чтобы подобные случаи можно было решать быстрее, другие недоумевают, почему сиреной нельзя управлять вручную. Некоторые просто радуются, что нашли подтверждение своим догадкам – многие сначала думали, что звук им только послышался.

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