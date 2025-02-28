Справжні тортури: жителі британського міста чують загадковий нескінченний шум із моря (фото)

Люди вже шість днів поспіль кожні 13 секунд чують звук сирени. Як з'ясувалося, причиною стала несправність датчика на маяку, який помилково розпізнає ясну погоду як туманну.

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Мешканці, які проживають поблизу історичного маяка Лонгшипс, розташованого біля узбережжя Лендс-Енд у Корнуоллі, опинилися в непростій ситуації. Уже шість днів поспіль сигнальна система маяка, призначена для попередження суден про густий туман, безупинно спрацьовує кожні 13 секунд, створюючи постійний гучний шум. Про це пише Daily Star.

Маяк Лонгшипс, побудований у XIX столітті, було автоматизовано 1985 року, після чого система самостійно визначає наявність туману і вмикає сирену за поганої видимості. Однак цього разу тривожний сигнал лунає без причини, заважаючи місцевим жителям відпочивати і спати ночами.

Як з'ясувалося, причина несправності криється в збої датчика туману, який помилково розпізнає ясну погоду як туманну. Представники Trinity House, організації, що відповідає за навігаційні вогні Великої Британії, підтвердили проблему і повідомили, що чекають на поставку нової деталі для заміни несправного механізму. Однак точні терміни ремонту поки невідомі — інженери зможуть дістатися до маяка тільки за сприятливих погодних умов, що в прибережній зоні буває не завжди.

Інженери зможуть дістатися до маяка тільки за сприятливих погодних умов Фото: Cornwall Live

Тим часом роздратовані жителі активно обговорюють проблему в соціальних мережах. Одні пропонують встановити дистанційний вимикач, щоб подібні випадки можна було вирішувати швидше, інші дивуються, чому сиреною не можна керувати вручну. Дехто просто радіє, що знайшов підтвердження своїм здогадкам — багато хто спочатку думав, що звук їм тільки почувся.

Влада радить місцевим запастися терпінням і... придбати вушні затички, адже невідомо, скільки ще триватиме ця "мимовільна симфонія".

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