Золотой унитаз украли из дворца, где родился Черчилль: экспонат стоит миллионы (фото, видео)

Грабители проникли в английский дворец Бленхейм, сняли золотой унитаз и убежали. Однако из труб хлынула вода, из-за чего сильно пострадало здание XVIII века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Единственный в своем роде унитаз из 18-каратного золота украли менее чем за пять минут из дворца Бленхейм в Англии. Огромный английский загородный особняк знаменит тем, что в нем родился британский лидер военного времени Уинстон Черчилль в 1874 году, пишет агентство Associated Press.

Золотой унитаз украли еще в сентябре 2019 года, подозреваемых установили и над ними идет суд. Адвокат Джулиан Кристофер во вступительном слове в Оксфордском королевском суде сказал, что это был "дерзкий налет".

Золотой унитаз является работой под названием "Америка" итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана. Произведение высмеивало чрезмерное богатство людей, весило около 100 килограмм и было застраховано на 6 миллионов долларов. Стоимость золота на тот момент составляла 3,5 миллиона долларов.

Данную работу выставляли в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, ее предлагали купить президенту США Дональду Трампу во время его первого срока после того, как он попросил одолжить картину Ван Гога.

Среди президентов США существует традиция: семья действующего президента может на время одолжить у музеев картины для оформления Белого дома. К примеру, семья Барака Обамы брала работы Марка Ротко и Джаспера Джонса.

Кража золотого унитаза в особняке Бленхейм: как это было

Один из обвиняемых, Майкл Джонс, дважды осматривал дворец перед кражей — впервые до того, как туалет выставили в Бленхейме и второй раз лично после установки в качестве экспоната. Посетители выставки могли забронировать трехминутный сеанс, чтобы воспользоваться этим туалетом.

Оба раза Джонс делал фотографии окна, в итоге его разбили, чтобы проникнуть во дворец. Во второй раз он фотографировал ванную комнату и замок на двери туалета.

Группа грабителей состояла из пяти мужчин, они вломились во дворец на угнанных грузовике Isuzu и Volkswagen Golf и подъехали к крыльцу, где разбили окно, которое сфотографировал Джонс.

Три мужчины непосредственно участвовали в краже, а еще двое помогали продавать награбленное. Унитаз так и не нашли, предполагается, что его разрезали и продали.

Они быстро выломали дверь туалета, сняли золотой унитаз, но из-за этого из труб хлынула вода, нанеся значительный ущерб зданию XVIII века. Дворец является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем имеются ценные произведения искусства и мебель.

Фокус писал, как во Львовской области депутат облсовета и замглавы территориалой общины хотели забрать у предпринимателя 1,2 млн гривен. Бизнесмен обратился в полицию и когда депутатов задерживали, они хотели смыть взятку в унитаз.

В австралийском городке Мэриборо мужчина несколько раз находил в туалете большого питона. Змея скрутилась кольцом и спокойно лежала.