Золотий унітаз вкрали з палацу, де народився Черчилль: експонат коштує мільйони (фото, відео)

Грабіжники проникли в англійський палац Бленхейм, зняли золотий унітаз і втекли. Однак із труб хлинула вода, через що сильно постраждала будівля XVIII століття, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Єдиний у своєму роді унітаз із 18-каратного золота вкрали менш ніж за п'ять хвилин із палацу Бленхейм в Англії. Величезний англійський заміський особняк знаменитий тим, що в ньому народився британський лідер воєнного часу Вінстон Черчилль у 1874 році, пише агентство Associated Press.

Золотий унітаз вкрали ще у вересні 2019 року, підозрюваних встановили і над ними триває суд. Адвокат Джуліан Крістофер у вступному слові в Оксфордському королівському суді сказав, що це був "зухвалий наліт".

Золотий унітаз є роботою під назвою "Америка" італійського художника-концептуаліста Мауріціо Каттелана. Твір висміював надмірне багатство людей, важив близько 100 кілограмів і був застрахований на 6 мільйонів доларів. Вартість золота на той момент становила 3,5 мільйона доларів.

Цю роботу виставляли в Музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку, її пропонували купити президенту США Дональду Трампу під час його першого терміну після того, як він попросив позичити картину Ван Гога.

Серед президентів США існує традиція: сім'я чинного президента може на певний час позичити в музеїв картини для оформлення Білого дому. Наприклад, сім'я Барака Обами брала роботи Марка Ротко і Джаспера Джонса.

Крадіжка золотого унітазу в особняку Бленхейм: як це було

Один з обвинувачених, Майкл Джонс, двічі оглядав палац перед крадіжкою — уперше до того, як туалет виставили в Бленгеймі, і вдруге особисто після встановлення як експонат. Відвідувачі виставки могли забронювати трихвилинний сеанс, щоб скористатися цим туалетом.

Обидва рази Джонс робив фотографії вікна, у підсумку його розбили, щоб проникнути в палац. Вдруге він фотографував ванну кімнату і замок на дверях туалету.

Група грабіжників складалася з п'яти чоловіків, вони вломилися до палацу на викрадених вантажівці Isuzu і Volkswagen Golf і під'їхали до ганку, де розбили вікно, яке сфотографував Джонс.

Троє чоловіків безпосередньо брали участь у крадіжці, а ще двоє допомагали продавати награбоване. Унітаз так і не знайшли, припускають, що його розрізали і продали.

Вони швидко виламали двері туалету, зняли золотий унітаз, але через це з труб хлинула вода, завдавши значної шкоди будівлі XVIII століття. Палац є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у ньому є цінні витвори мистецтва та меблі.

Фокус писав, як у Львівській області депутат облради і заступник голови територіальної громади хотіли забрати у підприємця 1,2 млн гривень. Бізнесмен звернувся в поліцію і коли депутатів затримували, вони хотіли змити хабар в унітаз.

В австралійському містечку Меріборо чоловік кілька разів знаходив у туалеті великого пітона. Змія скрутилася кільцем і спокійно лежала.