Хотел порадовать отца: семейная традиция сделала мужчину миллионером (фото)

Мужчина приготовил для отца сюрприз, чтобы порадовать его в знаменательный день. Теперь они планируют как будут тратить 1,1 миллиона долларов, выигранные в лотерею.

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Необычный подарок на день рождения оказался по-настоящему удачным для жителя Мичигана (США) и его отца. Об этом пишет UPI.

Мужчина из округа Макомб приобрел лотерейный билет Lotto 47 в магазине Liquor Land на East 9 Mile Road в Истпойнте, как он признался, с особым смыслом. Именно там его отец покупал билеты, когда он был ребенком.

"Я купил билет для своего отца в качестве подарка на день рождения. Я не часто поступаю подобным образом, но когда это происходит, я всегда выбираю магазин Liquor Land, потому что у меня с этим местом связаны теплые воспоминания", — рассказал победитель представителям лотереи Мичигана.

Лотерейный билет Lotto 47 Фото: Michigan Lottery

Подарок оказался более чем удачным: после розыгрыша 14 декабря отец проверил билет и был ошеломлен увиденным.

"Ему пришлось взглянуть на него не один раз, чтобы поверить в то, что он действительно выиграл", — поделился сын.

Теперь счастливчики планируют использовать полученные 1,1 миллиона долларов на оплату счетов и инвестирование в бизнес.

"Какой памятный подарок на день рождения от сына своему отцу. Превзойти этот подарок будет почти невозможно, но разделить с семьей такие замечательные воспоминания — и выигрыш джекпота — бесценно", — прокомментировала комиссар лотереи Мичигана Сюзанна Шкрели.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.